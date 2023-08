In Kuwait verboten Ausgerechnet in Saudi-Arabien ist „Barbie“ Kino-Kassenschlager

Am Freitagabend zog Mohammed al-Sayed ein blassrosa Hemd und einen Jeans-Overall an, um sich mit einem Freund in einem Kino in Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, einen Film über eine Puppe anzusehen, die sich aufmacht, das Patriarchat abzuschaffen.

Vivian Nereim leitet das Büro der New York Times für die Golfstaaten mit Sitz in Riad, Saudi-Arabien.

Schon am Wochenende zuvor hatten sich Besucherinnen der „Barbie“-Premiere in dem konservativen islamischen Königreich die Nägel rosa lackiert, rosa Schleifen ins Haar gebunden und sich rosa, bodenlange Abayas über die Schultern gelegt.

Während Kritiker im gesamten Nahen Osten ein Verbot des Films fordern, weil er die traditionellen Geschlechternormen untergräbt, ignorieren viele Saudis diese Bedenken. Stattdessen gehen sie ins Kino und sehen dort eine matriarchalische Gesellschaft aus Barbiepuppen, in der Männer nicht viel mehr als eine Augenweide sind.

Reaktionen und Meinungen der Kinobesucher

Sie lachen bei Witzen wie der Frage eines männlichen Protagonisten: „Ich bin ein Mann ohne Macht, macht mich das zu einer Frau?“ Sie schnippen genüsslich mit den Fingern, als eine Mutter in dem Film einen Monolog über die Strenge stereotyper Weiblichkeit hielt. Und im Anschluss verlassen sie den abgedunkelten Kinosaal, um darüber nachzudenken, was all das bedeutet.

Ich hatte das Gefühl, dass meine Mutter den Film sehen sollte. Mohammed al-Sayed, 21, Kinobesucher des Films „Barbie“

„Die Botschaft ist, dass du genug bist – was auch immer du bist“, sagt Mohammed al-Sayed und greift damit die Offenbarung der Ken-Puppe auf. „Wir haben uns selbst gesehen“, erklärt sein 20-jähriger Bekannter Nawaf al-Dossary, ebenfalls im rosa Hemd gekleidet.

Menschen stehen an dem Veröffentlichungstag des Films „Barbie“ in einem Kino in Dubai Schlange, um Fotos in einer „Barbie“-Fotokabine zu machen. © REUTERS/Amr Alfiky

Als er Barbies Suche nach Identität und Bedeutung sah, fühlte sich al-Sayed an die schwierige Zeit erinnert, als er mit dem College begann und sich seiner Zugehörigkeit in der Welt unsicher war. Der 21-Jährige glaubt, dass der Film sowohl für Männer als auch für Frauen wichtige Lektionen enthält: „Ich hatte das Gefühl, dass meine Mutter den Film sehen sollte.“ Al-Dossary ergänzt lachend: „Alle unsere Familienmitglieder – alle Familien.“

Die islamistischen und konservativen Kräfte in Kuwait genießen diese Kulturkriege, um ihre Vorherrschaft zu beweisen. Bader Al-Saif, Assistenzprofessor für Geschichte an der Universität Kuwait

Dass dies in Saudi-Arabien geschieht – einem der am stärksten von Männern dominierten Länder der Welt – ist für viele im Nahen Osten verblüffend. Seit Donnerstag läuft „Barbie“ in den saudischen Kinos – der Ansturm auf den Film kam unerwartet und überwältigend. Einige Kinos zeigen mehr als 15 Vorführungen pro Tag. Wie in vielen Ländern weltweit schmeißen sich die Besucher in „Barbie“-Kostüme.

Die Zeitung „Asharq al-Awsat“ erklärte unterdessen abfällig, die saudischen Kinos seien zu „Zufluchtsorten für Bürger der Golfstaaten geworden, die vor den strengen Restriktionen fliehen“. Das ist ein großer Wandel in einem Land, dessen Einwohner früher nach Bahrain fahren mussten, um dort ins Kino zu gehen.

Noch vor acht Jahren gab es nicht einmal Kinos

Noch vor acht Jahren gab es im Königreich Saudi-Arabien keine Kinos, geschweige denn solche, die Filme über das Patriarchat zeigten. Frauen durften nicht Auto fahren. Die Religionspolizei durchstreifte die Straßen, setzte die Geschlechtertrennung durch und forderte die Frauen auf, sich von Kopf bis Fuß in Schwarz zu verschleiern.

Seit seiner Machtübernahme hat Kronprinz Mohammed bin Salman (37) viele dieser Beschränkungen abgeschafft und gleichzeitig die politische Repression verstärkt, indem er konservative religiöse Geistliche, linke Aktivisten, kritische Geschäftsleute und auch Mitglieder seiner eigenen Familie inhaftierte.

Auch heute noch ist sein Land trotz tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen ein Staat, der auf dem Patriarchat basiert. Laut Gesetz muss der Herrscher des Königreichs ein männliches Mitglied der königlichen Familie sein. Obwohl mehrere Frauen in hochrangige Positionen aufgestiegen sind, sind alle Kabinettsmitglieder und engsten Berater von Prinz Mohammed Männer.

Saudische Frauen drängen zwar in die Arbeitswelt und reisen in den Weltraum, aber sie brauchen immer noch die Zustimmung eines männlichen Vormunds, um zu heiraten. Homosexuelle und transsexuelle Saudi-Araber sind einer tief verwurzelten Diskriminierung ausgesetzt und werden teilweise sogar verhaftet.

Die transsexuelle Schauspielerin Hari Nef spielt in dem Film eine Ärztin. © IMAGO/Everett Collection/imago

Viele Saudis glaubten, dass „Barbie“ zensiert würde

Als sich im Königreich die Nachricht verbreitete, dass „Barbie“ möglicherweise mit Verspätung in die Kinos kommen würde, war das zwar ein Zeichen dafür, dass die staatliche Zensur offenbar zumindest darüber nachdachte. Viele Saudis glaubten, dass der Film verboten oder zumindest stark zensiert würde. Der Umstand, dass das benachbarte Kuwait den Film vergangene Woche verbot, verstärkte diese Erwartungen noch.

Das Verbot des Films ,Barbie’ fügt sich in einen größeren Rechtsruck ein, der in Kuwait zunehmend zu spüren ist. Bader Al-Saif, Assistenzprofessor für Geschichte an der Universität Kuwait

Libanons Kulturminister Muhammad Al-Murtada forderte ebenfalls ein Verbot des Films, da er gegen die lokalen Werte verstoße, indem er „für Homosexualität wirbt“ und „Zweifel an der Notwendigkeit der Ehe und der Gründung einer Familie weckt“. Noch ist unklar, ob die Regierung seiner Empfehlung folgen wird.

In anderen arabischen Ländern, die den Film zuließen, wurde er heftig kritisiert. Der bahrainische Prediger Hassan al-Husseini teilte ein Video mit einer Million Instagram-Followern, in dem er den Film als „trojanisches Pferd für korrupte Agenden“ bezeichnete.

Nicht allen Frauen gefällt der Film

In Saudi-Arabien ist allerdings auch nicht jeder für den Film empfänglich. Die Unternehmerin Wafa Alrushaid, die ein Verbot des Films fordert, empfindet seine Botschaften als eine „Verzerrung des Feminismus“.

„Ich bin eine liberale Person, die seit 30 Jahren für Freiheit eintritt. Es geht also nicht um Sitten und Gebräuche, sondern um die Werte der Menschlichkeit und der Vernunft“, sagte sie der „New York Times“. In dem Film würden Frauen übermäßig schikaniert und Männer verunglimpft.

Gilt als Reformer: der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (37). © dpa/SPA/Uncredited

Außerdem beanstandete sie die Tatsache, dass eine Transgender-Schauspielerin eine der Barbies gespielt habe. „Dieser Film ist eine Verschwörung gegen Familien und die Kinder der Welt“, erklärte die 48-jährige Alrushaid.

Kulturkriege durch Konservative in Kuwait

Viele arabische Kritiker des Films äußerten ähnliche Ansichten wie einige amerikanische Politiker und rechtsgerichtete Personen, die den Film als männerfeindlich gegeißelt haben. Die Auseinandersetzungen im Nahen Osten über den Film zeigen jedoch, dass die Kämpfe, die manchmal an die sogenannten Kulturkriege in den USA erinnern, sich in einem anderen Kontext abspielen.

In Kuwait sind religiöse Konservative in den letzten Jahren lauter geworden, sagen Golfanalysten. Sie verbreiten dort Ansichten, die viele Saudis nur zögernd öffentlich äußern würden, weil sie Konsequenzen von der Regierung fürchten.

Das Verbot von „Barbie“ in Kuwait ist ein Drama. Yara Mohammed (26), Kinobesucherin

„Das Verbot des Films ,Barbie’ fügt sich in einen größeren Rechtsruck ein, der in Kuwait zunehmend zu spüren ist“, so Bader Al-Saif, Assistenzprofessor für Geschichte an der Universität Kuwait. „Die islamistischen und konservativen Kräfte in Kuwait genießen diese Kulturkriege, um ihre Vorherrschaft zu beweisen.“

Einige Kuwaitis äußerten ihr Erstaunen darüber, dass sie in das saudische Königreich reisen mussten, um den Film zu sehen. Viele wiesen auf die Ironie hin, dass Kuwait und der Libanon, obwohl sie den Film ablehnen, schon seit langem mehr Meinungsfreiheit und Frauenrechte gewähren als viele andere arabische Länder.

Kinobesucher freuen sich über lockere Zensur

Die Besucher von „Barbie“ in den Kinos von Riad haben ihr eigenes Verständnis von dem Film. Yara Mohammed (26) nennt das Verbot in Kuwait ein „Drama“ und sagt, sie habe den Film genossen. Selbst für Kinder sei es ein „normaler Film“.

Für die 28-jährige Abrar Saad ist die Botschaft des Films, dass „die Welt nicht ohne Ken oder Barbie funktioniert; sie müssen sich gegenseitig ergänzen“.

Aber für Teenager wie Aljohara und Ghada – die von einem Erwachsenen begleitet wurden und aufgrund ihres Alters nur mit ihren Vornamen genannt werden wollen – geht der Film tiefer.

Gleichberechtigung und Gleichstellung

„Die Idee war ziemlich realistisch“, sagt Aljohara (14), die unter ihrer schwarzen Abaya ein pinkfarbenes Hemd trägt. Besonders gefällt ihr, dass der Film mit einer Art Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen endet.

„Aber es war nicht schön, dass es mit Gleichberechtigung endet“, widerspricht ihr Ghada (16). „Ich finde, dass Gleichberechtigung ein bisschen falsch ist. Ich finde es besser, wenn es eine echte Gleichstellung gibt. Denn es gibt auch Dinge, die ein Junge nicht tun kann, aber du kannst sie tun.“

Einigkeit herrscht bei der Frage, ob sie jemals gedacht hätten, dass sie einen solchen Film in Saudi-Arabien sehen würden. Hier rufen beide lachend: "Nein!" Sie habe erwartet, sagt Ghada, dass viele Szenen zensiert würden.

Tatsächlich schien es nicht so, als hätten die Zensoren etwas Wesentliches herausgeschnitten. Eine Szene, in der Barbie erklärt, dass sie keine Vagina und Ken keinen Penis hat, blieb erhalten, ebenso wie die Szene mit einer transsexuellen Schauspielerin. Die arabischen Untertitel wurden originalgetreu wiedergegeben – einschließlich des Wortes „Patriarchat“.

Dieser Beitrag ist unter Mitarbeit von Hwaida Saad entstanden, die aus Beirut, Libanon, berichtet, und von Ahmed Al Omran mit Sitz in Dschidda, Saudi-Arabien.

© 2023 The New York Times Company