Inflation und Wohnungsmangel Auf dem Balkan werden immer mehr Menschen obdachlos

Die fallenden Temperaturen sorgen in den Großstädten Südosteuropas in diesen Tagen für vermehrten Andrang in Unterführungen, vor Warmluftschächten – und in den überfüllten Notunterkünften. Doch zumindest den Bürgermeister im serbischen Belgrad scheint die zunehmende Zahl von Obdachlosen nicht zu beunruhigen.