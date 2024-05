Inhaftierter Drogenboss brutal befreit Wer ist „die Fliege“, der meistgesuchte Mann Frankreichs?

Er hat weiche Gesichtszüge, wache Augen und auf dem Fahndungsfoto wirkt er mit seinen rundlichen Wangen fast jungenhaft. Und doch ist Mohamed A., genannt „Die Fliege“, seit Dienstagmittag der meistgesuchte Mann Frankreichs.

Der 30-Jährige sollte an dem Morgen von seiner Haftanstalt in Évreux in der Normandie zu einer Verhandlung im Gericht in Rouen gefahren werden. Doch Komplizen brachten den Gefangenentransporter in einen Hinterhalt.

Birgit Holzer lebt seit 2009 in Paris und arbeitet dort als Journalistin.

An einer Mautstelle wurde er von einem Auto gerammt, aus diesem und einem weiteren gestohlenen Gefährt sprangen daraufhin jeweils zwei Männer, vermummt und ganz in Schwarz gekleidet, und schossen auf fünf Gefängnisangestellte, die A. begleiteten. Zwei von ihnen starben, die drei anderen wurden schwer verletzt.

13 Urteile hat Frankreichs Justiz gegen A. bereits verhängt, zuletzt wegen schweren Diebstahls.

Zufällig aufgenommene Amateurvideos von der Szene zeigten, wie ruhig und zielsicher die Angreifer vorgingen und wie A. aus einer schwarzen Pulverwolke heraus schließlich aus dem Transporter sprang. Er und seine vier Befreier konnten daraufhin entkommen; die Autos, die sie gestohlen hatten, wurden später verkohlt aufgefunden.

Personal blockiert die Haftanstalten

Seitdem ist ihnen ein großes Polizeikommando auf der Spur. „Wir werden sie verfolgen. Wir werden sie finden. Und ich versichere ihnen, sie werden bezahlen“, versprach Premierminister Gabriel Attal. Justizminister Éric Dupont-Moretti sagte, es handle sich um „Leute, für die ein Leben nichts wiegt“.

Eines der Opfer, der 52-jährige Fabrice, lasse eine Frau und zwei Kinder zurück, Zwillinge, die an diesem Donnerstag ihren 21. Geburtstag feiern sollten. Die Partnerin des zweiten Todesopfers, des 34-jährigen Arnaud, sei im fünften Monat schwanger. Seit 1992 seien in Frankreich keine Mitarbeiter der Gefängnisverwaltung mehr getötet worden, so Dupont-Moretti, der am Mittwoch Gewerkschaftsvertreter empfing.

Wir haben immer mehr mit Inhaftierten ohne Glauben und Moral zu tun, mit Soziopathen. Gewerkschaftschef Wilfried Fonck über die Lage in den Gefängnissen

Das Personal in mehreren Haftanstalten des Landes trat in den Streik, Gefängnisbesuche und -transporte wurden abgesagt. „Es ist ein schwerer Schlag, diese Art Vorkommnis hatten wir befürchtet“, sagte der Generalsekretär der Gewerkschaft UFAP-UNSA, Wilfried Fonck. „Wir haben immer mehr mit Inhaftierten ohne Glauben und Moral zu tun, mit Soziopathen.“ Doch die zuständigen Behörden hätten ihre Warnungen überhört.



„Die Fliege“ ist der französischen Justiz seit Jahren bekannt. Dreizehnmal wurde Mohamed A. bereits verurteilt, zuletzt am 7. Mai wegen schweren Diebstahls. Darüber hinaus gilt er laut polizeilichen Quellen als aktives Mitglied eines Drogenhändlerrings und wird verdächtigt, mehrere Morde in Frankreich und im Ausland in Auftrag gegeben zu haben.

Niemand hielt A. für einen großen Fisch

So soll er unter anderem in Verbindung mit dem gewaltsamen Tod eines jungen Dealers in Marseille stehen, einem sogenannten „Barbecue-Mord“, bei dem das zuvor erschossene Opfer in einem Auto verbrannt wurde. Erst vor wenigen Tagen versuchte er, an seinen Gitterstäben zu sägen und dies mit Klebeband zu verbergen. Er kam daraufhin in Isolationshaft.

Dennoch galt er nicht als besonders zu überwachender Häftling, der bei einem Transport zusätzlich von Polizisten oder Gendarmen hätte eskortiert werden müssen. Nun leitete die Abteilung für den Kampf gegen organisiertes Verbrechen der Pariser Staatsanwaltschaft Ermittlungen unter anderem wegen Mordes, versuchten Mordes und Flucht im Rahmen einer kriminellen Vereinigung ein.

Französische Medien zitierten polizeiliche Quellen, die sich überrascht darüber zeigten, dass für A. eine derart professionelle, offenbar minutiös geplante Operation organisiert worden war: Er galt nicht als „großer Fisch“, sondern eher als Opportunist. Seine ehemalige Anwältin sagte in der Zeitung „Le Parisien“, sie hätte sich eine solche Fluchtaktion niemals vorstellen können: „Sein Prozess ist ruhig verlaufen, er war sehr zuvorkommend und höflich.“

Dem französischen privaten Radiosender RTL gelang es, mit der Mutter von A. zu sprechen. Es mache sie „krank“, dass ihr Sohn anderen das Leben genommen habe, sagte sie dort. „Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vor sich geht. Er ist mein Sohn, aber er spricht nicht mit mir.“