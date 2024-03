Islamwissenschaftler über Ramadan im Krieg „Wie sollen die Muslime in Gaza fasten, wenn sie kein Zuhause haben?“

Herr Karimi, was macht den Fastenmonat für Muslime so besonders?

Der Ramadan gehört zu den Grundsäulen des Islam. In diesem Monat sind Muslime angehalten, von der Morgendämmerung bis Sonnenuntergang zu fasten. Das heißt, wir üben uns in Verzicht. Es ist ein Monat voller Spiritualität – und er ist erfüllt von Dünnhäutigkeit. In diesem Monat bin ich als Muslim sehr verletzlich und vor allem mit mir selbst beschäftigt. Es ist aber vor allem ein Monat des Friedens. Wir verzichten auf Schimpfwörter. Wir verzichten auf das Hassenswerte, auf das Widerliche und das Begehrliche.