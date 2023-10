Israel und die palästinensischen Gebiete Ein ewiger Konflikt, ein ewiges Scheitern

Es sind traurige Tage im Nahen Osten. Erneut ist das Schicksal der Menschen in Palästina und Israel der gewalttätigen Politik der Hamas und der Besatzungsmacht Israel ausgeliefert. Die brutalen Anschläge der Hamas auf israelische Zivilisten am vergangenen 7. Oktober waren keine legitimen Handlungen eines Volkes, das unter Besatzung lebt, gegen seine Besatzer. Es waren Terrorakte, die moralisch und politisch zu verurteilen sind. Genau dies hat die Mehrheit arabischer Staaten getan, in einem Beschluss der Arabischen Liga, der am 12. Oktober verabschiedet wurde.