Jahrestag des Tian’anmen-Massakers China macht aus dem 4. Juni 1989 eine schreiende Lüge

„Die Tore des Platzes werden in Kürze schließen. Bitte verlassen Sie den Platz so schnell wie möglich!“ Die mechanische Ansage einer Frauenstimme hallt in Endlosschleife über die Außenlautsprecher über den Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Der Satz klingt in meinen Ohren seltsam. Wie kann ein Platz, ein öffentlicher Ort, Tore haben, die geschlossen werden?