Jerusalem droht mit Offensive im Libanon Kommt es zu einem Krieg zwischen Israel und der Hisbollah?

Es ist die zweite große Front für das israelische Militär. An der Nordgrenze des jüdischen Staates gab es in den vergangenen Tagen vermehrt Gefechte zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon. Besonders nach dem Tod eines ranghohen Kommandeurs der Schiitenmiliz in der vergangenen Woche intensivierten sich die Kämpfe. Jetzt droht Israels Außenminister Katz der Hisbollah sogar mit einem „totalen Krieg“.