Jüdisch-palästinensisches Zusammenleben „Gerade jetzt wollen wir zusammen sein“

Wenn Mahmoud Safadi durch seine Ausstellung führt und einige seiner Bilder erklärt, tut er dies in bestem Hebräisch. Als wir vor einiger Zeit vor seinen Arbeiten standen, erwähnte er auch einen offenen Brief, in dem er vor Jahren den damaligen iranischen Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad scharf kritisierte, weil er die Shoah leugnete.