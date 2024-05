Kämpfe bei Tripolis Bewaffnete Gruppen liefern sich Gefechte nahe der libyschen Hauptstadt

In Libyen ist es westlich der Hauptstadt Tripolis zu Auseinandersetzungen zwischen bewaffneten Gruppen gekommen. Wie ein Vertreter der örtlichen Sicherheitsbehörden am Samstag der Nachrichtenagentur AFP sagte, begannen die Zusammenstöße am Freitagabend in der Stadt Sawija.

Das Gesundheitsministerium in Tripolis teilte mit, dass es sich bemühe, einige Stadtteile zu evakuieren und Verletzte ins Krankenhaus zu bringen. Nähere Angaben machte das Ministerium nicht. Medien berichteten, dass es bei den Kämpfen Opfer gegeben habe.

„Die Gebiete im Süden der Stadt Sawija sind seit der vergangenen Nacht Schauplatz von Zusammenstößen zwischen bewaffneten Gruppen“, sagte der Behördenvertreter. Auch am Samstag sei es zeitweise zu Kämpfen gekommen.

Familien evakuiert, Schulen geschlossen

Das libysche Rote Kreuz teilte mit, es habe einige Familien aus den betroffenen Gebieten in Sicherheit gebracht. Am Samstagmorgen blieben die Schulen in der Stadt geschlossen, mehrere Zufahrtsstraßen wurden gesperrt, nachdem es zu Schusswechseln zwischen den Gruppen gekommen war, wie der Behördenvertreter erklärte. Die Hintergründe für die Kämpfe waren zunächst unklar.

Videos, die seit Freitagabend in Online-Netzwerken kursierten, von AFP zunächst jedoch nicht auf ihre Echtheit überprüft werden konnten, zeigten bewaffnete Männer in Jeeps, die das Feuer auf andere Gruppen eröffneten. Andere Videos zeigten, wie Rauch über mehreren Stadtvierteln aufstieg.

In Libyen herrschen seit dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 Chaos und Gewalt, bewaffnete Milizen und ausländische Söldner bekämpfen sich.

Die von der UNO anerkannte Übergangsregierung in der Hauptstadt Tripolis im Westen ringt mit einer Gegenregierung im Osten in der Stadt Bengasi um die Macht. Im August 2023 starben 55 Menschen bei Kämpfen zwischen zwei Milizen in Tripolis. (AFP)