Keine Schuldzuweisung an Putin Trump bezieht sich erstmals auf Nawalnys Tod – in kryptischem Post

Im Gegensatz zu vielen westlichen Politikern macht der US-Präsidentschaftsanwärter Donald Trump nicht den russischen Präsidenten Wladimir Putin für den Tod Nawalnys verantwortlich. Trump, der schon in seiner Zeit als US-Präsident Putin wiederholt gelobt hatte, schrieb am Montag vielmehr einen kryptischen Social-Media-Post ohne Schuldzuweisung.

„Der plötzliche Tod von Alexej Nawalny hat mir mehr und mehr bewusstgemacht, was in unserem Land geschieht“, hieß es in dem Post auf Truth Social – einer Plattform, die der ehemalige US-Präsident Trump 2021 selbst gegründet hat.

Trump schwieg lange zu Nawalny

„Es ist ein langsames, stetiges Fortschreiten, mit verlogenen, linksradikalen Politikern, Staatsanwälten und Richtern, die uns auf einen Pfad der Zerstörung führen. Offene Grenzen, manipulierte Wahlen und grob unfaire Gerichtsentscheidungen zerstören Amerika“, schrieb Trump weiter. In Großbuchstaben fügte er an, die USA seien eine scheiternde Nation im Niedergang.

US-Präsident Joe Biden hatte am Freitag – wie viele andere westliche Politiker auch – Putin direkt für den Tod Nawalnys verantwortlich gemacht. Auch Trumps wichtigste republikanische Konkurrentin, Nikki Haley, äußerte sich entsprechend. Trump hingegen schwieg bis diesen Montag. (Reuters)