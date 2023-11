Kollision mit Lieferwagen Kroatiens Verteidigungsminister an tödlichem Verkehrsunfall beteiligt

Der kroatische Verteidigungsminister Mario Banozic ist im Osten des Nato-Landes an einem tödlichen Verkehrsunfall beteiligt gewesen.

Der Politiker wurde dabei selbst verletzt und wird im Krankenhaus behandelt, bestätigte ein Polizeisprecher am Samstag dem Nachrichtenportal „index.hr“.

Der Unfall hatte sich am Vortag am Rande der Kleinstadt Vinkovci ereignet, in der Banozic wohnt. Das Fahrzeug des Ministers war aus bisher ungeklärter Ursache mit einem Lieferwagen zusammengestoßen.

Der Fahrer des Lieferwagens kam dabei ums Leben. Zur Verschuldensfrage machten die Behörde bislang keine Angaben. (dpa)