Koranverbrennung, Proteste, Boykottaufrufe Wie sicher wird der ESC?

Es soll ein Fest der Musik und des Austauschs der Nationen sein. Und doch wird der Eurovision Song Contest (ESC) in diesem Jahr vor allem das, was er nicht sein will: ein politischer Wettbewerb, zudem bei angespannter Sicherheitslage. Dabei spielt nicht zuletzt der Austragungsort im schwedischen Malmö eine Rolle – aber auch die Lage im Nahen Osten. Am Samstag begannen die Feierlichkeiten, am 11. Mai findet das Finale satt. Die Frage in dieser angespannten Situation ist: Kommt es zu Ausschreitungen, oder ist gar mit Terroranschlägen zu rechnen? Wie sicher ist der ESC?

Ausgangspunkt ist die Teilnahme Israels an dem Wettbewerb. Um den Beitrag des jüdischen Staates gab es im Vorfeld besonders viel Streit – natürlich wegen des Krieges in Gaza. Künstler aus mehreren Ländern forderten den Ausschluss Israels, darunter mehr als 1000 Musiker aus Schweden. Mehrfach wurde das israelische Team zudem aufgefordert, sein Lied zu ändern, weil die Europäische Rundfunk-Union Einwände hatte.

Der Text war den Produzenten des ESC zu politisch, darin waren Anspielungen auf den 7. Oktober zu finden. An diesem Tag überfiel die Hamas Israel, tötete 1200 Israelis zum Teil barbarisch und verschleppte mehr als 230 in den Gazastreifen.

Israel führt seitdem dort Krieg gegen die Terroristen. Dem Land wurde in diesem Zusammenhang in den vergangenen Monaten immer schärfer vorgeworfen, unverhältnismäßig vorzugehen und die Zivilbevölkerung nicht genug zu schützen. Mehr als 30.000 Palästinenser sollen getötet worden sein.

All das führt zu einer angespannten Situation am Austragungsort. Entsprechend verändert dies auch die Sicherheitsanforderung an die israelische ESC-Teilnehmerin.

Der israelischen Teilnehmerin wurde geraten, ihr Hotelzimmer nicht zu verlassen

Die Israelis nehmen die Drohungen gegen Sängerin Eden Golan ernst, bereits im März soll der israelische Geheimdienst Shin Bet vor Ort gewesen sein, um die Lage zu sondieren. Israelischen Medienberichten zufolge wurde Golan und ihrem Team zudem geraten, das Hotelzimmer außer für Auftritte nicht zu verlassen.

Sängerin Eden Golan wird beim ESC Israel vertreten. © REUTERS/CARLOS GARCIA RAWLINS

Etwa 360.000 Menschen leben in Malmö, viele davon mit palästinensischen Wurzeln. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Ausschreitungen mit antisemitischen Vorfällen. 2021 schrieb die schwedische Tageszeitung „Dagens Nyheter“, dass die Stadt international als „Symbol für den neuen Antisemitismus“ gelte, der vor allem von Einwanderern mit Wurzeln von islamischen Ländern im Nahen Osten ausgehe.

Magnus Norell findet den Austragungsort nicht klug gewählt. „Fast zwei Drittel der Juden haben in den letzten 15 bis 20 Jahren beschlossen, die Stadt zu verlassen“, sagt der schwedische Terrorismusexperte dem Tagesspiegel. Die örtliche Synagoge soll Medienberichten zufolge ihre Sicherheitsmaßnahmen erhöht haben.

Magnus Norell forscht als Politikwissenschaftler zu internationalem Terrorismus, unter anderem in Stockholm und dem Washington Institute for Near East Policy.

Schweden sei mit Blick auf den Krieg in Nahost sehr polarisiert, sagt Norell. „Der extreme Anstieg der antisemitischen und anti-israelischen Proteste, die wir seit dem 7. Oktober letzten Jahres erlebt haben, wird hauptsächlich entweder von Menschen mit Verbindungen zum Nahen Osten getragen oder von linken politischen Gruppen, die Israel seit langem kritisch gegenüberstehen.“

In Malmö werden zwei große Pro-Palästina-Demos erwartet

So werden in Malmö in der kommenden Woche um die 20.000 Demonstranten bei zwei größeren Pro-Palästina-Kundgebungen erwartet. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in der Stadt vertreten, aus Dänemark und Norwegen war im Vorfeld Verstärkung angefordert worden. Eine öffentliche Partymeile wird es zudem nicht geben, palästinensische Fahnen sind verboten.

Am Freitag waren auf der anderen Seite auf der Plattform TikTok ein Mann und eine Frau live zu sehen, die einen Koran und eine palästinensische Flagge verbrannten. Koranverbrennungen erlebte Schweden schon mehrfach. Die Polizei wurde dafür kritisiert, die Aktion zugelassen zu haben. Im vergangenen Jahr erlaubte sie in Stockholm ebenfalls die Verbrennung eines Korans.

Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist in Schweden sehr wichtig. Magnus Norell, Politikwissenschaftler unter anderem in Stockholm und dem Washington Institute for Near East Policy.

Das habe auch mit Schwedens liberaler Auslegung von Meinungsfreiheit zu tun, sagt Norell. „Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist hier sehr wichtig“, sagte Norell. „Das Recht, alle religiösen Überzeugungen zu kritisieren, lächerlich zu machen und zu beleidigen, ist so tief verwurzelt, dass die Forderung, den Islam mit besonderer Ehrerbietung zu behandeln, viele Menschen wütend macht.“

Hans-Jakob Schindler ist Senior Director des internationalen Counter Extremism Project und leitet das Büro in Berlin.

Seit dem vergangenen Jahr gilt in Schweden die Terrorwarnstufe vier. Das hat auch mit den Koranschändungen zu tun, die Gefahr islamistischer Anschläge ist nach Auffassung der Behörden gestiegen.

Denn diese Koranverbrennungen würden von islamistischen Terrororganisationen zur Motivation ihrer Mitglieder genutzt, sagt Hans-Jakob Schindler, Senior Director des internationalen Counter Extremism Project dem Tagesspiegel. Dass durch die angespannte Gemengelage auch die Gefahr eines Terroranschlages sehr groß ist, glaubt er aber nicht.

„Schweden hat seit einiger Zeit natürlich seine internationale Sicherheitszusammenarbeit verstärkt und auch im Inland einige Reformen durchgeführt“, sagt Schindler. „Weiterhin sind die schwedischen Sicherheitsbehörden wirklich sehr kompetent. Daher gehe ich davon aus, dass das Risiko von großangelegten komplexen Anschlägen beim ESC relativ gering ist.“

Die Gefahr von Einzeltätern sei aber in Schweden, wie auch im übrigen Europa immer gegeben, insbesondere, da es im Umfeld des ESC eine große Anzahl von Veranstaltungen und Partys geben werde. „Solche weichen Ziele sind immer gefährdet und bedürfen besonderer Aufmerksamkeit“, sagt Schindler.