Kosovo und Serbien Bald ziemlich beste Nachbarn?

Die Gewaltausbrüche seien „inakzeptabel“, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag bei einem Besuch in Belgrad. Zwei Monate zuvor hatte eine bewaffnete Gruppe von Serben sich mit der kosovarischen Polizei ein Feuergefecht geliefert, am Ende waren vier Tote zu beklagen.