Frühjahrsoffensive der Ukraine „Dieses Jahr ist entscheidend“

Herr Mölling, Russland und die Ukraine liefern sich in Bachmut eine Materialschlacht. Wie lange kann das noch andauern?Der erste Faktor ist, dass beide Seiten ein Materialproblem haben mit Blick auf adäquate Ausrüstung und Nachschub. Daher können sie bislang ihre maximale Feuerkraft nicht entwickeln. Das führt dazu, dass sich lediglich ein relativ statischer Stellungskrieg fortsetzt. Der zweite ist das Wetter. Die Böden tauen derzeit auf und sind irgendwann so trocken, dass man mit schwerem Gerät und Panzern darüber fahren kann. Dann kann man den befestigten Straßen ausweichen, die dem Gegner sonst ein leichtes Ziel bieten. Größere, raumgreifende Operation werden dann wieder möglich. Der dritte ist eine erfolgversprechende Operationsstrategie. Wenn alle drei Faktoren vorliegen, kann die Ukraine eine Frühjahrsoffensive mit größeren Erfolgschancen durchführen. Diesen Punkt werden wir in den nächsten Wochen erreichen.

Christian Mölling ist stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und leitet das Zentrum für Sicherheit und Verteidigung.

Ist der Ort Bachmut selbst von strategischer Bedeutung?

Nein, im Gegenteil. In Bachmut wird die Schlacht nicht entschieden. Die Stadt ist aber von hoher politischer und symbolischer Bedeutung. Daher investiert die Ukraine dort viele Ressourcen. In Russland hat sich über diesen Ort ein Machtkampf zwischen Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin und der russischen Armeeführung entzündet, nachdem die Landstreitkräfte nicht in der Lage waren, das Gebiet einzunehmen. Prigoschins Einfluss im Kreml ist durch seine Erfolge in Bachmut angestiegen. Sobald an mehreren Fronten gekämpft wird, müssen beide Seiten neu entscheiden, wo sie ihre Ressourcen einsetzen.

Wie wichtig ist der Machtkampf zwischen Prigoschins Wagner-Söldnern und der russischen Armee für den Kriegsverlauf?

Zunächst muss man sich vor Augen halten, dass wir es im Kreml mit einem wirklich blutigen System zu tun haben. Es gibt keine Freunde oder Abmachungen. Und für Prigoschin ist der Krieg ein Geschäft. Für ihn muss es sich nicht nur politisch, sondern auch finanziell lohnen. Aber auch für den Kreml muss der Erfolg der Wagner-Truppen, die in Bachmut mit einem extrem hohen Blutzoll gekämpft haben, ins Verhältnis zu den Ressourcen gesetzt werden, die dafür eingesetzt wurden. Denn das eigentliche Ziel Russlands ist ja nicht Bachmut, sondern die Zerschlagung der Ukraine als Staat. Wenn das außer Reichweite zu geraten droht, weil Ressourcen verschwendet wurden, wirkt sich dieser Streit auch auf die Schlachtordnung aus. Wenn die Wagner-Truppen nicht mehr weiterkämpfen und wenn die russischen Truppen nicht bereit sind, den gleichen Blutzoll zu zahlen, wonach es derzeit aussieht, dann schafft das für die Ukraine militärisch eine deutliche Entlastung. Und gereicht Russland zum Nachteil.

Steht in Russland eine weitere Welle der Mobilmachung bevor?

Die Russen werden das irgendwann machen müssen. Viele Soldaten der ersten Welle sind bereits gestorben oder verwundet. Es gibt vereinzelte Berichte, dass sich reguläre Armeetruppen weigern zu kämpfen. Mobilisierung ist auch eher ein Euphemismus, teilweise wird ja richtiggehend zwangsrekrutiert. Und die Rekruten müssen auch noch ausgebildet werden. Inzwischen werden sie teils ohne große Vorbereitung direkt an die Front geschickt. Die militärische Effizienz einer weiteren Mobilmachung wird also im Wesentlichen von der technischen Kampfkraft auf der einen Seite und der Kampfmoral auf der anderen abhängen.

Was braucht die Ukraine, um mit ihrer Frühjahrsoffensive einen Durchbruch erzielen zu können?

Die entscheidenden Variablen sind Logistik und Reserven. Jede Offensive wird Monate vorbereitet, so etwas kann man nicht aus der Hüfte schießen. Das Eintreffen der Leopard-Panzer diese Woche kann ein wichtiger Baustein sein. Dafür hat man die ukrainischen Panzerbesatzungen in den letzten Wochen ausgebildet, unter anderem in Deutschland. Die Russen gehen davon aus, dass sich die Offensive hauptsächlich im Süden der Ukraine abspielen könnte und haben dort ihre Verteidigungslinien aufgebaut. Ob sie sie halten können werden, wird sich zeigen. Allerdings sind im Krieg oft Überraschungsmomente entscheidend. Die Ukrainer haben damit bereits im vergangenen Sommer beachtliche Erfolge eingefahren. Und im Krieg muss man nicht perfekt sein, sondern nur besser als der andere. Wir haben empirisch gesehen, dass die Russen sehr schlecht darin sind, tatsächlich Krieg zu führen. Im Mittelpunkt steht da oft die rohe Gewalt: Wir schmeißen tausende Granaten darauf, dann ist es kaputt. Das ist keine sehr ökonomische Form der Kriegsführung.

Wären bei erfolgreichem Verlauf der ukrainischen Offensive auch Gebietseroberungen auf der Krim vorstellbar?

Die Krim sehe ich jetzt noch nicht auf dem Plan. Dafür sind die Waffen- und Panzerlieferungen zu spät gekommen. Wir wissen zurzeit noch nicht, wie gut sich die Russen gegen diese Offensive aufgestellt haben. Wir dürfen weder die Russen unterschätzen noch die Ukrainer überschätzen. Die Ukrainer haben auch Federn gelassen in den letzten Monaten.

Was kann die Offensive realistisch erreichen?

Ziel muss sein, die Versorgungswege der russischen Truppen in der Südukraine abzuschneiden. Denn dann kann Russland irgendwann die Front nicht mehr mit Nachschub versorgen. Als einziger Weg bliebe die Kertsch-Brücke, die beschädigt ist. Und selbst wenn sie wieder ausreichend wiederhergestellt würde, bliebe die Frage, ob sie für die Versorgung der russischen Truppen ausreichend ist. Dieses Jahr wird für den Krieg entscheidend sein. Nicht, weil der Krieg dann vorbei ist. Sondern weil die Verhandlungsmasse für 2024 entschieden wird. Die militärische und die politische Situation sind eng verknüpft. Je geringer der Erfolg der Frühjahrsoffensive ausfällt, desto schwächer wird die Verhandlungsposition der Ukraine sein. Wenn diese Offensive gut läuft und es gelingt neuralgische Punkte zurückzugewinnen, die über wichtige Infrastruktur verfügen und Versorgungswege sind, nur dann wird man über die nächste ins Auge fassen können. Um erfolgreich verhandeln zu können, muss die Ukraine in der Lage sein, als Alternative eben auch weiterkämpfen zu können.

