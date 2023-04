Krise in Frankreich nach Rentenschlacht Marine Le Pen ist die einzige Gewinnerin

Zufrieden lächelnd und entspannt zurückgelehnt war Marine Le Pen häufig bei den Debatten zur Rentenreform in der Nationalversammlung zu sehen. Während die Rechtsextreme sich zurückhielt, protestierten die Linken von der Partei La France insoumise (LFI, „Das widerspenstige Frankreich“) lautstark und bezeichneten sogar Arbeitsminister Olivier Dussopt als „Mörder“.

Le Pen sprach sich gegen die Rentenreform aus, blieb aber ruhig und erschien im Gegensatz zu LFI als Partei der Ordnung. Le Pen hat die 89 Abgeordneten vom Rassemblement National (RN) darauf eingeschworen, wie eine respektable Partei aufzutreten – auch äußerlich. Sie erschienen bürgerlich gekleidet im Anzug und Krawatte.

Wie im Parlament hielt sie sich bei den Unruhen auf der Straße im Hintergrund. Sie verurteilte die Randalierer, die das Rathaustor von Bordeaux in Brand gesteckt hatten. Gleichzeitig beschuldigte sie Emmanuel Macron und seine Regierung, nicht für Ruhe zu sorgen : „Ich bin für den Respekt des Gesetzes.“

Nach Emmanuel Macron werden wir dran sein. Marine Le Pen, Parteivorsitzende des rechtextremen Rassemblement National

Nach dem TV-Interview des Präsidenten, in dem er die Franzosen beschwichtigen wollte, aber in der Sache hart blieb, konnte sie erneut punkten. Sie beschrieb Macrons Haltung, einfach weiterzumachen, als wäre nichts gewesen als „zweite Ohrfeige für das Volk“. Seit einigen Wochen wiederholt sie immer wieder: „Der wirkliche Wechsel das Rassemblement National. Nach Emmanuel Macron werden wir dran sein.“

Mehrheit ist gegen die Rentenreform

Die Mehrheit der Franzosen ist gegen die Rentenreform, bei der das Rentenalter von 62 auf 64 Jahre erhöht wird. Nachdem Macron das Gesetz im Parlament ohne Abstimmung durchgeboxt hatte, ist die Empörung groß.

Die Anhänger von Le Pen und RN-Parteichef Jordan Bardella nahm bvisher nicht an den Großdemonstrationen teil. Dennoch ist die Rechtsextreme die große Gewinnerin der Rentenschlacht. Ihre Strategie, abzuwarten und gar nichts zu tun, habe sich ausgezahlt, sagen Experten.

„Das Rassemblement National hat verstanden, dass es reicht, in der Kommunikation zurückhaltend zu sein, um zu profitieren. Sie erscheint als die verantwortliche Partei und lehnt gleichzeitig die Reform ab“, sagte Sylvain Crépon, Professor in Tours und Spezialist für die extreme Rechte in Frankreich.

Auch die Linken spielten den Rechtspopulisten in die Hände. Selbst Macrons Arbeitsminister Dussopt betonte, Le Pen sei „republikanischer“ als die Linkspopulisten vom LFI.

„Ohrfeige für das Volk“

Diese Stimmung ausnutzend rief Le Pen nach dem Scheitern der Misstrauensanträge vergangene Woche zu einer Auflösung der Nationalversammlung auf: Sie weiß, dass sie davon profitieren würde. Sie beschrieb Macrons Haltung, einfach weiterzumachen, als wäre nichts gewesen, als „zweite Ohrfeige für das Volk“.

64 Jahre soll das neue Rentenalter in Frankreich betragen, wenn das Gesetz umgesetzt wird.

Die Debatte um die Rentenreform war für Le Pen eine Bühne, um noch salonfähiger zu erscheinen. Auch spielt ihr in die Hände, dass die Reform besonders für untere Einkommensgruppen als ungerecht empfunden wird, für Arbeiter und Angestellten, die früh angefangen haben zu arbeiten. Das sind genau die Franzosen, für deren Belange Pen eintritt. Immer wieder beschwört sie soziale Gerechtigkeit – und ihre Akzeptanz nimmt in allen Gesellschaftsschichten zu.

Die Diskussion um die Renten zeigte wie bei den Protesten der Gelbwesten vor einigen Jahren die Zweiteilung der französischen Gesellschaft in ein Oben und ein Unten. Für die Bessergestellten, die später angefangen haben zu arbeiten, bedeutet die Reform kaum Veränderung. Doch der Unmut richtet sich längst nicht mehr nur gegen die Erhöhung des Rentenalters, sondern gegen Präsidenten, den viele zu arrogant finden, und das politische System.

Das Rassemblement National hat verstanden, dass es reicht, in der Kommunikation zurückhaltend zu sein, um zu profitieren. Sylvain Crépon, Professor in Tours und Spezialist für die extreme Rechte in Frankreich

Die Befürchtung, dass Le Pen profitieren könnte, ist in Frankreich großes Thema. Eine Ifop-Umfrage der Sonntagszeitung „Le Journal du Dimanche“ ergab kürzlich, dass Le Pen von 19,2 Prozent (2022) auf 26 Prozent zulegen würde. Damit ist sie aber noch weit von der absoluten Mehrheit, weil die Partei in großen Städten kaum präsent ist. Macrons Anhänger kämen demnach auf 22 Prozent im Vergleich zu 26,9 Prozent (2022). Nupes, der Bund aus Linken, Sozialisten und Grünen, wäre bei 26 Prozent stabil.

Marine Le Pen war sehr diskret und hat selten das Wort ergriffen. Frédéric Dabi, Generaldirektor für Meinung beim Forschungsinstitut Ifop.

Le Pen ist auch die einzige politische Persönlichkeit, die gestärkt aus der Rentenkrise hervorgeht. In Beliebtheitsumfragen legte sie kräftig zu, während Macron verlor. „Der Rassemblement National profitiert von der politischen und sozialen Krise. Marine Le Pen war sehr diskret und hat selten das Wort ergriffen. Sie hat alles getan, um zu zeigen, dass sie eine konstruktive Logik verfolgt “, analysierte Frédéric Dabi, Generaldirektor für Meinung beim Forschungsinstitut Ifop.

Der Präsident hat bisher eine Auflösung der Nationalversammlung ausgeschlossen. Präsidentschaftswahlen stehen erst wieder 2027 an und anschließend Parlamentswahlen. Da Macron nach zwei Mandaten nicht noch einmal antreten darf, hätte Le Pen es dann mit einem Gegner zu tun, der bei den Franzosen noch nicht verspielt hat.

Die Republikaner und Sozialisten sind zwar in einer tiefen Krise, doch es wird spekuliert, dass Macrons Ex-Premierminister Edouard Philippe antreten könnte. Er ist beliebt und kommt von den Konservativen, was für mehr Stimmen von rechts sorgen könnte. Gegen ihn hätte Le Pen weniger Chancen.

