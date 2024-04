Krisenexperten analysieren Risiken für globale Sicherheit „Die tektonischen Platten der Weltordnung verschieben sich“

Frau Deitelhoff, Herr Neumann, wo man auch hinblickt, dominieren Krisen und Kriege derzeit das Weltgeschehen. Welche Entwicklung bereitet Ihnen am meisten Sorge?

DEITELHOFF: Zunächst zwei konkrete Konflikte: Zum einen der Krieg in der Ukraine. Wir haben im letzten Jahr wenig Bewegung an der Front gesehen. Aber jetzt kommt Russland immer mehr in die Vorderhand und setzt die Ukraine an verschiedenen Frontabschnitten stärker unter Druck.