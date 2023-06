Lagebericht des „Institute for the Study of War“ Ukrainer sprechen von weiteren Geländegewinnen

Der US-Thinktank „Institute for the Study of War“ hat die jüngsten Entwicklungen an der Front in seinem täglichen Lagebericht so zusammengefasst:

berichtete, die ukrainischen Streitkräfte hätten nördlich und nordwestlich von Bachmut erfolgreiche Offensivoperationen durchgeführt. Das Pressezentrum der ukrainischen Streitkräftegruppe Tavrisk meldete, die ukrainischen Streitkräfte seien im westlichen Gebiet von Donezk bis zu einem Kilometer vorgerückt und versuchten weiterhin, ihre taktischen Positionen in der Nähe von Vuhledar (30 km südwestlich von Donezk) zu verbessern.

, Brigadegeneral Oleksii Hromov, berichtete, dass die ukrainischen Streitkräfte bis auf 3 km bei Mala Tokmachka im westlichen Gebiet Saporischschja und bis auf 7 km bei Velyka Novosilka im westlichen Gebiet Donezk vorgerückt seien und seit Beginn der Gegenoffensive sieben Siedlungen in diesen Gebieten befreit hätten. Der Berater des ukrainischen Präsidenten, Mykhailo Podolyak, erklärte jedoch am 15. Juni, dass die ukrainischen Streitkräfte noch keine Gegenoffensive „im eigentlichen Sinne“ gestartet hätte - was darauf hindeutet, dass die Ukraine sich wohl immer noch nicht für eine Hauptstoßrichtung entschieden hat.



Russische Militärblogger berichteten laut ISW derweil, dass ukrainische Truppen südwestlich und südlich von Orichiw im westlichen Gebiet Saporischschja erfolglos angegriffen hätten, und behaupteten, dass die ukrainischen Streitkräfte das Tempo der Gegenoffensive in diesem Gebiet aufgrund der verbesserten Wetterbedingungen erhöht hätten. (Tsp)