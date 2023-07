„Landwirtschaft wie ein Mann“ Wie eine App Investoren zu Nigerias Kleinbäuerinnen bringt

In Lagos, der wirtschaftlichen Hauptstadt Nigerias, piept ein Smartphone. Eine Nachricht erinnert seine Besitzerin daran, einen von mehreren Investment-Slots zu nutzen. „Paprika: 10,5 Prozent in 4 Monaten. Gurkenplantage: 6 Prozent in 3 Monaten. Hirse-Farm: 9,5 Prozent in 7 Monaten.“ Doch als Toyosi Mohammed durch die Bilder des Gemüses und des Getreides scrollt, sind sie bereits mit einem roten Schild versehen: „Ausverkauft“.

„Es fühlt sich immer an, als wäre man bei „Wer wird Millionär”“, berichtet die 23-jährige Studentin. Sie hatte das Glück, zwei Slots zu je 10.000 Nigerianische Naira zu kaufen, umgerechnte rund 20 Euro. Mit dem Gewinn will sie ihre Studiengebühren an der staatlichen Universität von Lagos bezahlen.

Toyosi Mohammed spart und investiert seit fast drei Jahren. © Ruona Meyer

Eine zweistündige Autofahrt entfernt hat Olapeju Umah, die in einer Wohnanlage in Sangotedo lebt, in Pfefferfarmen investiert. Die Unternehmerin spart, um die Miete für ihr Lagerhaus zur Lebensmittelverarbeitung zu bezahlen. Sie wählt mehrere Slots zu umgerechnet je knapp 100 Euro. „Das bringt 15 Prozent Gewinn“, sagt sie. „Ich freue mich immer, wenn ich meine App öffnen kann.“

Beide Frauen unterstützen Farmen in Zentral- und Nordnigeria. Mohammed, die ihr Anglistik-Studium mit einem Teilzeit-Job als Kundenbetreuerin in Lagos finanziert, hat in einen Maisanbau investiert, der fast 400 Kilometer nördlich von Lagos liegt. Diese Farm befindet sich in Omu-Aran, im Bundesstaat Kwara.

Es fällt mir schwer zu glauben, dass eine andere Frau einfach auf ihr Telefon drückt und uns dabei hilft, große Ernten einzufahren, wie es Männer tun. Landwirtin Olanrewaju Adesiyan

Olanrewaju Adesiyan ist eine von 100 Frauen, die hier arbeiten und deren Anbau von Online-Investorinnen unterstützt wird. „Es fällt mir schwer zu glauben, dass eine andere Frau einfach auf ihr Telefon drückt und uns hier in Kwara dabei hilft, große Ernten einzufahren, wie es Männer tun“, sagt Adesiyan. Sie steht vor ihrem Maisfeld, auf dem sich die hohen, gelben Halme der Ernte im Wind wiegen. Adesiyan ist seit mehr als 30 Jahren Landwirtin und hat bis zu ihrer Pensionierung auch als Lehrerin gearbeitet.

Olanrewaju Adesiyan ist eine von Millionen Kleinbäuerinnen im ländlichen Nigeria. © Ruona Meyer.

Das Mais- und Reisprojekt Omu-Aran, an dem Olanrewaju Adesiyan teilnimmt, erstreckt sich über 50 Hektar Land, das von 100 Frauen bewirtschaftet wird, die von mehr als 90 Einzelinvestorinnen der HerVest-App unterstützt werden. Für die Bewohnerinnen ist die Landwirtschaft eine Lebensform, die sie entweder ausschließlich betreiben oder mit Jobs wie Lehrtätigkeit oder Arbeit im öffentlichen Dienst kombinieren.

70 Prozent der Kleinbauern sind Frauen

Die unbefestigte Straße, die zur Farm führt, ist manchmal so schmal, dass Äste die Autoscheiben abwischen. Am Eingang ist ein großes Stück Plane um einen Baum gewickelt. Darauf ist das Bild einer Kuh zu sehen, das mit einem großen roten X durchgestrichen ist. „Dieses Projektgelände gehört der HerVest for Women Limited. Weiden und Diebstahl sind auf diesem Gelände verboten“, warnt das Plakat.

Die landwirtschaftliche Produktion Nigerias ist vor allem dank der mehr als 38 Millionen Kleinbauern möglich. Obwohl bis zu 70 Prozent von ihnen Frauen sind, können die meisten von ihnen keine großen Ernten einfahren, weil sie nicht die Rechte an dem Land besitzen, auf dem sie arbeiten. Und wenn sie Land besitzen, haben sie nicht das Geld, das für Arbeit und Maschinen benötigt wird.

HerVest-Mitgründerin Solape Akinpelu hat zuvor mehr als zehn Jahre in der Finanzdienstleistungsbranche gearbeitet. © HerVest

Hier wie in vielen anderen Kulturen können Frauen kein Land von ihren Vätern erben; das können nur Männer. In einigen Fällen können Frauen auch nicht selbst Landrechte erwerben, und sie sind oft diejenigen, deren Land Angriffen und Unsicherheiten ausgesetzt ist. Selbst wenn sie Land besitzen, können sich die meisten Frauen auf dem Land die Gebühren für Arbeit und Maschinen nicht leisten, da sie vom geschlechtsspezifischen Lohngefälle betroffen sind, das in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara herrscht. Die Lohnunterschiede liegen je nach Ausbildung, Beruf und Branche zwischen 12 Prozent in Tansania und 77 Prozent in Nigeria. Sie sind daher nicht in der Lage, bestimmte lukrative Feldfrüchte in kommerziellen Mengen anzubauen.

„Ich war überrascht, als HerVest Chemikalien zur Verfügung stellte“, erzählt Olanrewaju Adesiyan. „Die Landwirtschaft, die ich betrieben habe, bevor ich Dünger und andere Dinge bekommen konnte, hat viel Zeit in Anspruch genommen und meine Produktion beeinträchtigt. Aber jetzt laufen die Dinge gut, ohne Probleme.“

Die Kosten der Bäuerin für Dünger und Arbeit werden durch die Beträge ausgeglichen, die die Kundinnen von HerVest zahlen. Das Unternehmen berechnet alle Kosten und teilt sie dann in eine Reihe von Slots auf, die Anlegerinnen über die App kaufen können. Je nach Art des Anbaus kann jeder Slot ab 10.000 Nigerianischen Naira aufwärts liegen, und die Investorinnen legen ihr Geld für die Pflanzsaison fest.

Wenn die Bäuerinnen die Ernte verkaufen, erhalten die Investorinnen ihr Geld über die App, zuzüglich der Zinssätze. Wenn die Ernte schlecht ausfällt, dann deckt eine Versicherung gegen Ausfälle und Totalverluste die Haftung gegenüber den Investoren ab. Sobald der Zyklus abgeschlossen ist, können die Bäuerinnen Informationen über ihre nächste Ernte an HerVest senden und eine neue Finanzierung beantragen.

Die Ernten werden verkauft, die Kosten für den Betrieb und die Investorinnen werden bezahlt. HerVest und die Bäuerinnen teilen sich den Gewinn. © Ruona Meyer

Nicht weit von Olanrewaju Adesiyans Feld drückt Abdulhakeem Salman, der leitende Agronom des Projekts, einige Maiskolben aus, um die Korndichte zu prüfen. Anfangs hätten die Landarbeiterinnen sich dagegen gesperrt, Chemikalien einzusetzen, erzählt er. „Sie sagten mir, sie hätten schon Landwirtschaft betrieben, bevor meine Eltern geboren wurden.“ Er habe entgegnet: „Wir müssen das auf ein paar Hektar testen, weil ihre Investorinnen nicht enttäuscht werden dürften.“

Nachdem die Landwirtinnen erkannt hatten, dass diese Verfahren funktionierten, waren sie offener für innovative Anbaumethoden und eine praktische Schulung.

Wir haben Angst vor dem Klimawandel. Betriebsleiter Oladipupo Bashir

Betriebsleiter Oladipupo Bashir geht mit einer Machete über die feuchte braune Erde und hängt Maisstängel auf, die durch den anhaltenden Regen umgefallen sind. Damit will er verhindern, dass die Maiskolben von Termiten angefressen werden.

„Wir haben Angst vor dem Klimawandel“, sagt er. „Die Landwirtinnen hier pflanzen zweimal im Jahr Mais, Erdnüsse, Bohnen und Reis an, aber die Dinge ändern sich.“ Der Regen lasse sich kaum noch vorhersagen, das mache es sehr schwierig, in der Landwirtschaft etwas zu berechnen und abzuschätzen.

Neben dem Klimawandel sind auch die gesellschaftlichen Sitten eine gewaltige Herausforderung. „Viele Frauen haben Probleme, zur Farm zu kommen, weil diese zu weit weg ist“, sagt Oladipupo Bashir. Für viele sei es nicht einfach, ihren Mann und ihre Kinder für einige Stunden zu verlassen. Aber wenn die Frauen wüssten, dass es Käuferinnen gibt, die auf die Ernte warten, dann willigten die Ehemänner normalerweise ein.

Olapeju Umah nutzt die HerVest-App seit sechs Monaten. © Ruona Meyer

HerVest wurde 2020 von Solape Akinpelu und Yomi Ogunleye gegründet und hat bereits Transaktionen im Wert von über 750.000 Dollar abgewickelt. Mit einer Gemeinschaft von 25.000 Nutzerinnen arbeitet das Unternehmen mit mehr als 10.000 Kleinbäuerinnen zusammen. Die meisten investieren in Mais, Reis und Hirse, sagt Solape Akinpelu, die zuvor mehr als zehn Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche gearbeitet hat.

Obwohl HerVest von namhaften Institutionen wie Google und der US-Behörde für Enzwicklungszusammenarbeit unterstützt wird, steht die Technologie vor Hürden. Kleinanleger wurden in den vergangenen Jahren durch eine Reihe von betrügerischen Akteuren verschreckt, die Zinssätze von bis zu 60 Prozent versprachen und Investoren in den Bankrott trieben. Die nigerianischen Behörden führten daraufhin strengere Vorschriften für Investitionen von Privatpersonen ein.

Sobald die Pflanzen sprießen, müssen wir Sicherheitsleute anheuern. HerVest-Mitgründerin Solape Akinpelu

HerVest ist zudem in einem Sektor tätig, der regelmäßig von bewaffneten Banden heimgesucht wird. Die Landwirtschaft kann lebensgefährlich sein: In zwölf Monaten wurden bis zu 352 Bauern getötet oder entführt, wie die nigerianische Zeitung Punch im Jahr 2022 berichtete. „Sobald die Pflanzen sprießen, müssen wir Sicherheitsleute anheuern“, erklärt Mitbegründerin Akinpelu. „Das führt zu einem Anstieg der Preise und der Lebensmittelkosten.“

Werden auch Männer in die langfristigen Pläne von HerVest einbezogen? Akinpelu schüttelt den Kopf und sagt: „Die Lücke, die wir schließen wollen, ist eine Generationen übergreifende Lücke.“ Deshalb konzentriere sich das Projekt auf die Frauen, die lange Zeit ausgeschlossen waren. „Andernfalls bleibt das Problem bestehen.“

HerVest bewertet die Kosten für die Landwirtschaft und wirbt dann in der App für Investitionsmöglichkeiten. © Ruona Meyer

Neben den Bäuerinnen weitet HerVest jetzt sein Angebot auf eine andere Bevölkerungsgruppe aus, die ebenfalls nur eingeschränkten Zugang zu Krediten hat. Modeunternehmerinnen. In Nigeria sehen sich Unternehmerinnen im Allgemeinen mit Herausforderungen konfrontiert, zu denen ein schlechter Zugang zu Märkten, Informationen, Technologien und Finanzmitteln gehört.

„Frauen machen 41 Prozent der Kleinunternehmen in Nigeria aus, dennoch erhalten sie weniger als 15 Prozent der herkömmlichen Geschäftskredite“, erklärt Akinpelu. „Wir stellen Unternehmerinnen flexible Kredite und Ressourcen zur Verfügung, damit sie ihr Geschäft ausbauen und ihre Ziele erreichen können.“

Die Studentin Toyosi Mohammed überlegt sich, hier als nächstes ihr Geld anzulegen. HerVest-Unterstützerin Olapeju Umah hingegen will bei den landwirtschaftlichen Slots bleiben: „Ich möchte, dass diese Frauen kapitalintensivere Projekte in Angriff nehmen und ihnen mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden.“

Das Projekt wurde gefördert vom European Journalism Center durch das Programm Solutions Journalism Accelerator. Dieser Fonds wird unterstützt von der Bill und Melinda Gates Foundation.