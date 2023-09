Legalisierung von Cannabis Wird der Schwarzmarkt wirklich verschwinden?

Die bisherige Drogenpolitik in Deutschland stößt an ihre Grenzen. Zumindest beim Cannabiskonsum, findet die Bundesregierung. Denn obwohl es verboten ist, konsumieren vor allem junge Menschen immer mehr Cannabis. Daher will die Ampelkoalition Cannabis legalisieren. Am 16. August hat sich das Kabinett auf einen entsprechenden Gesetzentwurf geeinigt.