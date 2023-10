Lehren aus deutscher Wiedervereinigung „Einigung sollte Raubtierkapitalismus von Südkorea humanisieren“

Herr Kim, am 3. Oktober ist Tag der Deutschen Einheit. Interessiert man sich in Korea dafür?

Für Nordkorea kann ich das kaum beurteilen. Als Südkoreaner ist es mir verboten, in den Norden zu reisen oder mit Nordkoreanern im Austausch zu stehen. Aber für Südkorea kann ich sagen: Auf jeden Fall. Jedes Jahr am 3. Oktober liest man in Zeitungsartikeln über den märchenhaften Mauerfall und die Wiedervereinigung. Deutschland gilt daher immer wieder als Referenz für das geteilte Korea.