Libyen Atomaufsicht schlägt Alarm: Uran verschwunden

In Libyen sind nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) rund 2,5 Tonnen Uran aus einer Lagerstätte verschwunden. Das Natur-Uran sei „nicht dort, wo es nach Angaben der Behörden eigentlich sein sollte“, hieß es in einem Schreiben von IAEA-Chef Rafael Grossi an die Mitgliedsstaaten der UN-Organisation.

Bei einer Inspektion am Dienstag hätten IAEA-Inspektoren festgestellt, dass zehn Fässer mit etwa 2,5 Tonnen sogenanntem Yellowcake in Form von Uranerz fehlten, heißt es in dem Schreiben. Wo genau im Bürgerkriegsland Libyen die Überprüfung stattfand, wurde nicht mitgeteilt. Dem Schreiben zufolge steht die Anlage nicht mehr unter staatlicher Kontrolle.

Weitere Überprüfungen sollen nun Aufschluss geben. „Die Atomenergiebehörde wird weitere Schritte unternehmen, um zu klären, unter welchen Umständen das Kernmaterial entfernt wurde und wo es sich derzeit befindet“, teilte ein IAEA-Sprecher mit. Der Gouverneursrat der IAEA sei informiert worden.

Das Uran ist nicht dort, wo es nach Angaben der Behörden eigentlich sein sollte. Rafael Grossi, Leiter der IAEA

Bei „Yellowcake“ (deutsch: gelber Kuchen) handelt es sich um Uranverbindungen in Form von gelborangefarbenem, grobem Pulver. Uranerz-Konzentrat ist schwach radioaktiv. In dem Material kann aber keine nukleare Kettenreaktion ausgelöst werden.

Es kann in weiterverarbeiteter Form für Atomkraftwerke und in höher angereicherter Form auch für den Bau von Atomwaffen verwendet werden. Dafür wären aber eine Reihe komplexer Schritte in speziellen technischen Anlagen nötig.

Chaos im Land seit Gaddafis Entmachtung

Libyen hatte 2003 unter dem langjährigen Machthaber Muammar al-Gaddafi sein geheimes Programm zur Entwicklung von Atomwaffen aufgegeben. Seit dessen Sturz 2011 herrscht Chaos und politische Instabilität, das Land wird immer wieder von schwerer Gewalt erschüttert.

Seit 2014 ist Libyen zwischen rivalisierenden Bürgerkriegsparteien im Osten und im Westen gespalten. Es kommt immer wieder zu Versuchen eines Machtblocks, die ganze Macht im Land zu übernehmen. Die UN setzten 2020 einen Übergangs-Regierungschef ein, der eigentlich nur bis zu Wahlen an Weihnachten 2021 im Amt sein sollte. Kurz bevor sie stattfinden konnten, erklärte die Wahlkommission, die Lage im Land lasse keine Wahlen zu.

Die Milizen, die das Land im Griff haben, werden auch aus dem Ausland finanziert, etwa der Türkei auf der einen, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Russland auf der anderen Seite. Sie sind wegen der zahllosen Verflechtungen mit staatlichen Stellen auch an jenem Grenzschutz beteiligt, mit denen EU-Länder versuchen, Flüchtlinge von Europa fernzuhalten. Die libysche Küstenwache wird mit EU-Geld finanziert. (dpa/AFP/Tsp)

