Litauens Präsident Gitanas Nausėda im Interview „Chinas Rolle in diesem Krieg ist bislang eher destruktiv“

Herr Präsident, Sie haben bei einer Podiumsdiskussion in Berlin zur Unterstützung der Ukraine gesagt: „Deutschland kann mehr tun.“ Wo verfehlt die Bundesrepublik Ihre Erwartungen?

In bestimmten Situationen müssen mutigere Entscheidungen getroffen werden – militärisch, aber auch politisch. Wir sind dankbar für Deutschlands Entscheidung, der Ukraine Leopard-Panzer zu liefern. Jetzt ist es Zeit für den nächsten Schritt: Kampfjets. Ich weiß um die Bedenken, aber unsere Entschiedenheit kann jetzt dazu beitragen, den Krieg zu verkürzen. Das bedeutet am Ende weniger Tote und weniger zerstörte Infrastruktur.

Was erwarten Sie politisch?

Nehmen wir den EU-Kandidatenstatus der Ukraine. Ich erinnere mich an unsere ersten Gespräche, als meine Kollegen sehr skeptisch waren. Aber nach drei, vier Monaten hatte ein Umdenken eingesetzt – und jetzt reden wir schon über die Umsetzung der Empfehlungen der Europäischen Kommission und können voraussichtlich Ende des Jahres die Entscheidung treffen, die Beitrittsverhandlungen zu beginnen. Das ist also dynamisch. Das gilt auch für die Nato. Es gibt wohl keinen Staat, der ernsthaft eine Vollmitgliedschaft der Ukraine heute oder morgen erwägen würde. Aber wenn wir an eine Zeit nach dem Krieg denken, müssen wir schon jetzt Signale setzen, was die Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und der Nato angeht. Wir können nicht immer wieder leere Worthülsen über die offenen Türen der Nato wiederholen, wenn wir nicht beweisen, dass wir es ernst meinen.

Zur Person © Michael Kappeler/dpa Gitanas Nausėda, 58, ist seit 2019 Präsident der Republik Litauen. Der Ökonom, der fließend Deutsch spricht, ist der Bundesrepublik biografisch verbunden, von 1990 bis 1992 arbeitete er in Mannheim an seiner Promotion. Auf dem Programm seines Besuchs in Berlin diese Woche stand auch ein Treffen mit Olaf Scholz. Eines der Hauptziele des baltischen Staatschefs ist die Aufstockung der Bundeswehrpräsenz in Litauen zu einer Brigade, wie sie der Kanzler im Sommer 2022 (Bild) zugesagt hat.

Im Juli ist Litauen Gastgeber des Nato-Gipfels. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll nach Vilnius kommen. Was sind Ihre Ziele?

Für die Ukraine müssen wir sicherstellen, dass unsere Waffenlieferungen auf lange Sicht konstant sind. Dafür ist es am wichtigsten, dass wir unsere nationalen Rüstungsindustrien wiederbeleben. Viele Länder, meines eingeschlossen, haben durch die Waffenlieferungen quasi leere Bestände. Um sie wiederaufzustocken, brauchen wir unsere Industrie.

Gerade hat Chinas Staatschef Xi Jinping erstmals seit Russlands Überfall mit Selenskyj telefoniert. Im März noch stellte sich Xi an Putins Seite, Chinas Verteidigungsminister lobte dessen „Einsatz für den Weltfrieden“. Kann China, wie Berlin und Paris hoffen, dennoch vermitteln?

Ich bin nicht optimistisch. Chinas Rolle in diesem Krieg ist bislang eher destruktiv. Seine Unterstützung Russlands, inklusive der möglichen Umgehung von Sanktionen der EU und anderer Länder, zeigt, dass China kein besonders vertrauenswürdiger Vermittler ist. Ich bin aber offen für dynamische Situationen. Womöglich hat das Gespräch zwischen Präsident Selenskyj und Präsident Xi etwas gebracht, denn wir wissen, dass die Ukrainer sehr an einer friedlichen Lösung für diesen blutigen Krieg interessiert sind. Allerdings muss sich China klar sein, dass das nicht auf Kosten unfreiwilliger territorialer Zugeständnisse geschehen darf. Das ist allein die Sache der Ukrainer. Sie sind es, die auf dem Schlachtfeld kämpfen.

Jedes Land auf der Welt muss das Selbstbestimmungsrecht der Nationen respektieren. Gitanas Nausėda über Chinas Ambitionen in Taiwan

Chinas Botschafter in Paris stellte kürzlich infrage, dass die Krim zur Ukraine gehört und Ex-Sowjetrepubliken wie Litauen völkerrechtlich souverän sind. Offiziell ruderte Peking danach zurück. Befürchten Sie, dass Chinas Führung insgeheim dennoch so denkt?

Wir sollten Russland nicht mit China gleichsetzen. Beide haben große Ambitionen, verwenden aber verschiedene Instrumente. Trotzdem sind solche Statements für uns sehr besorgniserregend, auch wenn China sich offiziell distanziert hat. Die EU sollte jetzt ein deutliches Signal senden: Wenn China nicht klar Stellung zu Russlands Krieg bezieht, wird das die Beziehung zur EU beschädigen. Zugleich müssen wir als EU eine Haltung zu China finden. Wir sind 27 Länder. Was ich derzeit beobachte und nicht gutheiße, sind Äußerungen einzelner europäischer Staats- und Regierungschefs, die aber keine gemeinsame EU-Position sind. Trotz einiger Diskussionen im Europäischen Rat gibt es eine solche bisher nicht. Wir reden von China als Wettbewerber, Partner und strategischem Rivalen. Das erzeugt Verwirrung darüber, welcher Aspekt im Vordergrund steht.

Wie sieht Litauen das?

Als kleines Land haben wir von Anfang an eine prinzipienfeste Haltung eingenommen, die auf unserer eigenen Erfahrung von vor gerade mal 30 Jahren basiert. Wir haben deshalb zwar nicht die Ein-China-Politik infrage gestellt, aber 2021 die Eröffnung des Taiwanesischen Repräsentanzbüros in Vilnius willkommen geheißen…

…woraufhin China Sanktionen verhängte.

Chinas Reaktion war eine Überreaktion. Obwohl wir viele Male wiederholten, dass wir an der Ein-China-Politik festhalten, brach Peking wirtschaftlich mit Litauen. Unsere Exporte nach China sanken 2022 um 80 Prozent im Vergleich zu 2021. Letztlich war es wohl gut so, denn wir bemühten uns, unsere Exportmärkte im Indopazifik zu diversifizieren. Indem wir unsere Exporte und Dienstleistungen auf andere asiatische Länder konzentrierten, konnten wir den Einbruch unserer Aktivitäten in China zu mehr als 100 Prozent kompensieren.

Wie positionieren Sie sich im Konflikt zwischen China und Taiwan?

Jedes Land auf der Welt muss das Selbstbestimmungsrecht der Nationen respektieren. Bei Konflikten wie jenem um Taiwan muss am Verhandlungstisch nach Lösungen gesucht werden. Das darf nicht mit militärischer Gewalt geschehen.