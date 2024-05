„Massive Schäden“ Mindestens 19 Tote durch Tornados und andere Stürme im Süden der USA

Eine Serie von Tornados und anderen heftigen Stürmen hat im Süden der USA mindestens 19 Menschen in den Tod gerissen. Die Todesfälle wurden nach Behörden-Angaben in den Bundesstaaten Texas, Oklahoma, Arkansas und Kentucky verzeichnet. Die schweren Unwetter bewegten sich am Montag weiter in Richtung der US-Ostküste.

Seit Samstag wurden mindestens 25 Tornados verzeichnet, die eine breite Schneise der Verwüstung von Texas bis Kentucky zogen. Zahlreiche Gebäude wurden zerstört, in Hunderttausenden Haushalten fiel der Strom aus.

Allein im Nordwesten von Arkansas kamen am Wochenende acht Menschen durch das Unwetter ums Leben, wie ein Sprecher des Katastrophenschutzes in dem Bundesstaat mitteilte. Im Landkreise Cooke im Norden von Texas starben mindestens sieben Menschen durch einen Tornado.

Er rechne mit weiteren Todesopfern, sagte Polizeichef Ray Sappington dem Fernsehsender The Weather Channel. Es gebe „massive Schäden“.

Auf einer Fernstraße im Cooke County schleuderte der Tornado Autos herum. Auch zerstörte er eine Autobahnraststätte, an der dutzende Autofahrer Schutz gesucht hatten. Es habe dort „zahlreiche“ Verletzte geben, sagte Sappington.

Im Landkreis Mayes in Oklahoma kamen mindestens zwei Menschen ums Leben, wie der dortige Koordinator der Rettungsdienste, Johnny Janzen, mitteilte. Auch in Kentucky starben zwei Menschen durch das Unwetter. In Texas, Missouri, Oklahoma, Kansas, Tennessee und Arkansas waren laut der Website poweroutage.us fast 500.000 Haushalte zeitweise ohne Strom.

Der Nationale Wetterdienst des Landes warnte, dass die Stürme bei ihrem Weiterzug in Richtung Osten gefährliche Winde und Hagelschauer sowie „vereinzelte Tornados“ mit sich bringen könnten. Es bestehe eine „schwere Wetterbedrohung“ in einer breiten Zone, die von den Großen Seen im Norden bis in den Südosten reiche. Am Montag war in den USA Memorial Day, ein landesweiter Feiertag.

Die Region im Zentrum und im Süden der USA ist für die Häufigkeit und Stärke der Tornados bekannt, die jedes Frühjahr die Gegend durchziehen. Die Tornado-Saison ist in diesem Jahr allerdings besonders heftig. Nach Angaben des Nachrichtensenders CNN wurden bereits mehr als 800 der Wirbelstürme verzeichnet - eine der höchsten Zahlen seit Aufzeichnungsbeginn. (AFP)