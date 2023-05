Massive Verluste auf russischer Seite „Niemand im Kreml schert sich darum, wie viele Leute sterben“

Die Zahl der Verluste auf russischer Seite ist zuletzt sprunghaft gestiegen. Wie das Weiße Haus Anfang der Woche bekanntgab, sind nach Einschätzung von US-Geheimdiensten allein seit vergangenem Dezember mehr als 20.000 Soldaten getötet und weitere 80.000 verletzt worden.

US-Generalstabschef Mark Milley sprach in dieser Woche von „vielleicht 250.000“ Opfern auf russischer Seite, die seit dem Beginn des Krieges am 24. Februar 2022 getötet oder verletzt wurden. Eine beinahe unglaubliche Zahl, bedeutet sie doch, dass damit fast die gesamte Armee, mit der Putin seinen Feldzug begann, aufgerieben wurde.

Russlands Präsident Wladimir Putin habe sie durch Hunderttausende mobilisierte Reservisten ersetzt, sagte Milley dem Magazin „Foreign Affairs“.

„So gibt es noch etwa 200.000 russische Soldaten – schlecht geführt, nicht gut ausgebildet, schlecht ausgerüstet, nicht gut unterstützt – in der von Russland besetzten Ukraine“, erklärte Milley weiter.

Nach jüngsten ukrainischen Angaben hat Russland bislang mehr als 193.000 Soldaten verloren. Die Verluste innerhalb eines einzigen Tages sollen bei bis zu 1000 Mann liegen.

Die hohen Verluste sind einer der Hauptgründe für die erfolglosen Aktionen der russischen Armee. Militäranalyst Ian Matveev

Militärisch besonders bedeutsam: Russland verliere einen großen Teil seiner „professionellen“ Kämpfer, erklärt der russische Militäranalyst Ian Matveev gegenüber dem Tagesspiegel. Für den Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 habe Russland vor allem gut ausgebildete und ausgerüstete Truppen an die Front geschickt. „Aber jetzt, da diese Truppen zerstört sind, hat die russische Armee nicht genug Offiziere und Spezialisten“, erklärt Matveev.

„Ich denke, dass die hohen Verluste einer der Hauptgründe für die erfolglosen Aktionen der russischen Armee sind.“ Der Ukraine werde das bei ihrer Frühjahrsoffensive helfen, sagt der Militärexperte weiter, der gleichzeitig auch auf die hohen Verluste bei Panzern und anderem Gerät verweist.

Als besonders verlustreich wird die erbitterte Schlacht um Bachmut im Osten der Ukraine eingeschätzt, die seit Monaten andauert. Bei etwa der Hälfte der gefallenen Soldaten auf russischer Seite handelt es sich nach US-Angaben um Söldner der Wagner-Gruppe von Jewgeni Prigoschin.

Die meisten von ihnen seien russische Strafgefangene gewesen, die ohne ausreichende Kampf- oder Gefechtsausbildung in den Krieg geschickt worden seien, sagte John Kirby, Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, am Montag in Washington.

In der seit Monaten andauernden Schlacht um Bachmut sind zahlreiche russische Soldaten ums Leben gekommen. © dpa/Libkos

Beim Kampf um Bachmut bekamen sie laut „Washington Post“ den Befehl, bis zum Stadtzentrum vorzustoßen. Im Gegensatz zu den russischen Militäreinheiten dürften sich die Sträflinge in der Regel nicht zurückziehen. Daher sei die Zahl der Toten verhältnismäßig hoch.

„Niemand im Kreml schert sich darum, wie viele Leute sterben. Es geht darum, weiter Kanonenfutter hineinzuwerfen und Erfolge zu produzieren in Putins Krieg“, sagt Stefan Meister, Programmleiter Internationale Ordnung und Demokratie bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), gegenüber dem Tagesspiegel. Die Verluste bei privaten Militärs wie der Söldner-Gruppe Wagner, mit der Russland arbeitet, tauchten in der offiziellen Statistik gar nicht erst auf. Sie seien aber enorm.

Die Russen haben aus Fehlern gelernt und ihre Verteidigung gestärkt. Osteuropa-Experte Stefan Meister

Zwar erziele Russland kaum Geländegewinne, doch schicke es immer neue Truppen in den Stellungskrieg. Schon allein wegen der schieren Größe der Bevölkerung könne Russland immer weiter Kämpfer mobilisieren. „Die Art und Weise, wie Russland Krieg führt, wird zu weiteren sehr hohen Verlusten führen“, sagt der Osteuropa-Experte.

Was Russland noch in der Reserve hat, sei unklar. Laut Meister ist es denkbar, dass momentan die weniger ausgebildeten Truppen an die Front geschickt und Teile der professionellen Militärs für die ukrainische Offensive zurückgehalten werden.

Die russischen Truppen seien besser vorbereitet als bei der letzten Offensive im Oktober, als sie in der Region Cherson nach monatelangen Kämpfen unter Druck gerieten und sich schließlich zurückzogen. „Die Russen haben aus Fehlern gelernt und ihre Verteidigung gestärkt. Sie können inzwischen mit westlichen Waffen wie den Himars umgehen“, sagt Meister.

Er geht deshalb davon aus, dass sich die Geländegewinne der Ukraine bei einer Gegenoffensive in Grenzen halten werden – auch wenn die ukrainischen Truppen modernere Waffen, ein besseres Training und eine höhere Motivation haben als die russischen Angreifer.

Für die Ukrainer ist die Moral laut Meister der größte Vorteil, für die russischen Truppen hingegen das größte Problem. Denn im Gegensatz zu den Ukrainern, die ihr Land verteidigen, müssen sich die Russen fragen, wofür sie eigentlich kämpfen. Aus diesem Grund verlassen viele russische Männer ihr Land oder desertieren auf dem Schlachtfeld beziehungsweise sabotieren ihre Vorgesetzten, erklärt Meister weiter.

„Die Ukrainer haben natürlich auch sehr hohe Verluste, davon hören wir aber nichts“, sagt Meister. Es sei Teil der Kriegsführung, über die hohen Verluste des Gegners zu sprechen, um ihn zu demoralisieren.

Russland ist weit davon entfernt, diesen Krieg zu verlieren. Politologe Stefan Meister

Offizielle Angaben zu ukrainischen Verlusten gibt es nicht. Sowohl Kiew als auch die US-Regierung weigern sich, die Daten offenzulegen. Aus geleakten US-Dokumenten von Ende Februar geht jedoch hervor, dass bislang bis zu 17.000 ukrainische Soldaten getötet und weitere 110.500 verletzt worden sein könnten. Auf russischer Seite sollen den Daten zufolge bis zu 42.500 Soldaten getötet und bis zu 177.000 verwundet worden sein.

In der russischen Bevölkerung kenne mittlerweile jeder jemanden, der im Krieg gefallen ist, sagt Politologe Meister. Dennoch werde Putin so weitermachen können. Zum einen, weil die Einschüchterungen des Kreml so viel Angst verbreiten, dass kaum jemand Kritik übt.

Zum anderen funktioniere Putins Propaganda von einem Krieg gegen den Westen, zu dem es keine Alternative gebe. „Die Akzeptanz in der Bevölkerung wird länger anhalten, als man denkt“, sagt Meister.

Er geht davon aus, dass dieser Krieg noch eine ganze Weile dauern wird. „Russland ist weit davon entfernt, diesen Krieg zu verlieren“, so der Experte. „Und solange Putin dazu in der Lage ist, wird er versuchen, die Ukraine anzugreifen und zu zerstören.“ (Tsp, dpa)