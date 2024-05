Medien in Europa Ist die Freiheit von Meinung und Information in Gefahr?

Mittel gibt es viele: In Ungarn bekamen kritische Medien keine Anzeigen mehr oder wurden von Gefolgsleuten der Regierung Orbán aufgekauft. Aber auch in EU-Kernländern nimmt ihre Vielfalt und Unabhängigkeit ab oder werden Journalistinnen und Journalisten durch teure Klagen mundtot gemacht.

Stirbt der Freiheitsraum, der für Demokratien lebenswichtig ist: Der für Informationen, die es Bürgern erst möglich machen, politisch zu entscheiden? Drei Fachleute geben Antworten.

Freie Meinungsäußerung ist das meistattackierte Recht

Lysa John ist Generalsekretärin von Civicus, einer Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Johannesburg, die sich weltweit für die Zivilgesellschaft einsetzt. Sie sagt: Auch Europa ist Teil des globalen Trends von Einschüchterung und Zensur.

Unsere Beobachtung zeigt, dass sich die Krise des Raums für die Zivilgesellschaft weltweit verschärft: Ab 2023 werden über 30 Prozent der Weltbevölkerung an Orten leben, an denen Andersdenkende routinemäßig inhaftiert, verletzt oder getötet werden. Das Recht, seine Meinung zu äußern und Informationen frei zu teilen, ist besonders bedroht.

Im Jahr 2023 war das Recht auf freie Meinungsäußerung das am häufigsten angegriffene Recht. Dabei waren fast 65 Prozent der Vorfälle gegen Journalistinnen und Journalisten gerichtet. Dies ist auch in Europa der Fall: Einschüchterung, meist gegen Presseleute, aber auch gegen Aktivist:innen und Personen, die die Menschenrechte verteidigen, außerdem Zensur, gehörten zu den am häufigsten verzeichneten Verstößen in dieser Region.

Es wird von entscheidender Bedeutung sein, den Trend umzukehren, der den zivilen Raum schrumpfen lässt, damit Journalisten und andere Personen ihre entscheidende Rolle wahrnehmen können, die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen.

Staatsgeld fließt für genehme Berichterstattung

Marius Dragomir ist Direktor des Media and Journalism Research Center, einer auf Untersuchungen in den Bereichen Medien, Journalismus, Politik und Technologie spezialisierten Denkfabrik. Er sagt: Gefahr für unabhängige Medien droht nicht nur im Osten Europas, sondern auf dem gesamten Kontinent.

Das Medienfreiheitsgesetz der EU (EMFA) wurde mit Beifall aufgenommen, als es im März vom Europäischen Parlament verabschiedet wurde. Es ist jedoch zweifelhaft, dass es Wesentliches verändern wird. Die größte Herausforderung für unabhängige Medien in Europa ist heute finanzielle Nachhaltigkeit.

In Ungarn fließen öffentliche Gelder über direkte und indirekte Kanäle in die Medien, ein Großteil geriet unter die Kontrolle von Oligarchen, die Ministerpräsident Orbán nahestehen. In Rumänien leiten die regierenden Parteien staatliche Subventionen, die für Parteikosten bestimmt sind, zur Finanzierung von Medienunternehmen um und sorgen so für eine günstige Berichterstattung. In Serbien, einer EU-Kandidatin, wird Staatsunternehmen die Übernahme von Medien erleichtert.

Es ist eine weitverbreitete Meinung, dass die Vereinnahmung der Medien nur in einigen osteuropäischen Ländern ein Problem darstellt. Tatsächlich besteht ohne strengere Vorschriften zur Bekämpfung korrupter finanzieller Einflüsse in den Medien die Gefahr auf dem gesamten Kontinent. Ungarn ist eine Warnung.

Die Meinungsbildung der Milliardäre

Odile Benyahia-Kouider ist Journalistin der französischen Wochenzeitung „Le Canard enchaîné“ und Mitglied in deren Verwaltungsrat. Sie sagt: In Frankreich gibt es überhaupt nur noch zwei Medien, die unabhängig von mächtigen Wirtschaftsinteressen sind.

Wenn in Frankreich ein Milliardär Einfluss gewinnen will, was tut er dann? Er kauft sich einen TV-Sender oder noch besser Zeitungen. Das ist nicht sehr teuer und verleiht sofort Gewicht gegenüber dem Elysée-Palast und der politischen Klasse.

Der Baukonzerngründer Francis Bouygues eröffnete das System, als er 1987 den Privatsender TF1 übernahm. Der Geschäftsmann Vincent Bolloré kaufte 2015 den Bezahlsender Canal + und entwickelte den Nachrichtenkanal C News, der während der letzten Präsidentschaftswahl als Unterstützer des nationalistischen Kandidaten Eric Zemmour eine entscheidende Rolle spielte.

Außer der satirischen Wochenzeitung „Le Canard enchaîné“ und der Website Mediapart gibt es in Frankreich keine unabhängige Zeitung mehr. Die Tageszeitung „Le Monde“ und „Le Nouvel Obs“ gehören Xavier Niel, dem Chef des Telekomkonzerns Free, die Wirtschaftszeitung „Les Echos“ und die populäre Tageszeitung „Le Parisien“ seinem Schwiegervater Bernard Arnault von LVMH.

Der andere große Luxusgüterunternehmer François Pinault besitzt die Wochenzeitung „Le Point“. Und die Familie Dassault, die die Falcon-Flugzeuge und Rafale-Kampfjets baut, kontrolliert „Le Figaro“. Alle in Deckung!