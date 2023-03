Mehr als 40 Prozent kohlenstofffrei Neuer Rekord der USA bei Energieerzeugung

Es ist ein Rekord für die Vereinigten Staaten: Die USA haben in 2022 so viel kohlenstofffreie Energie genutzt wie nie zuvor. Das geht aus einem Bericht des US-Verbands Business Council for Sustainable Energy hervor. Demnach seien mehr als 40 Prozent der gesamten Energieproduktion der USA kohlenstofffreien Quellen.

Mehr als die Hälfte davon stamme aus erneuerbaren Energien, also Wind-, Wasser- und Solarkraft sowie Erdwärme. Deren Anteil stieg im vergangenen Jahr am stärksten um 12.6 Prozent. Zu dem kohlenstofffreien Energiemix wird in den USA auch die umstrittene Atomkraft gezählt, die etwa 18 Prozent des Stroms erzeugte.

7,1 Prozent der Fahrzeuge in den USA haben Elektro-Antrieb

Ein wichtiger Faktor für den Weg der USA zur Emissionsfreiheit ist auch der Verkehr. Auch hier gab es in 2022 Positives zu vermelden. Die Anzahl der verkauften Elektrofahrzeuge ist nach Angaben des Berichts um 50 Prozent auf etwa 982.000 gestiegen, sie machen damit 7,1 Prozent aller Fahrzeuge in den USA aus.

Im Vergleich zu 2005 wollen die Vereinigten Staaten bis 2030 nur noch 50 Prozent der CO₂-Menge ausstoßen. Dazu soll die Nutzung von Erneuerbaren Energien stark ausgebaut werden.

Entscheidend dafür ist der Inflation Reduction Act, der um vergangenen August verabschiedet wurde und als einer der wichtigsten politischen Siege von US-Präsident Joe Biden gilt.

In dem Gesetz werden insgesamt 369 Milliarden Dollar in den kommenden zehn Jahren zur Bekämpfung der Klimakrise bereitgestellt. Dazu gehört natürlich auch der weitere Ausbau der Erneuerbaren Energien.

