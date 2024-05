Mehrere Fronten im Gazakrieg Wo Israels Armee gegen die Hamas kämpft

Alles redet über Rafah. Die Stadt im südlichen Gazastreifen zieht derzeit die internationale Aufmerksamkeit auf sich, Israel will die dort vermuteten Hamas-Kämpfer ausschalten. Die USA und andere Verbündete warnen jedoch seit Wochen vor einem Angriff auf die Stadt, weil sie eine humanitäre Katastrophe befürchten.

Rafah steht sinnbildlich für die Kritik, die Israel seit langem wegen seines Vorgehens im Gazastreifen begleitet. Derzeit wirkt es so, als sei dies der einzige Ort im Gazastreifen, der umkämpft ist.

Das ist aber nicht der Fall. Der Krieg in Gaza findet derzeit nicht nur im Süden statt. Auch in anderen Teilen des Küstengebietes kämpfen die israelischen Streitkräfte (IDF) gegen die Islamisten.

Dabei ist das israelische Militär derzeit auch an Orten aktiv, die eigentlich schon als gesichert galten, vor allem im Norden. Hier gehen die IDF in Zeitoun, einem südlichen Teil von Gaza-Stadt, und Jabalia, das vier Kilometer nördlich davon liegt, gegen die Hamas vor.

Eitan Shamir ist Direktor des Begin-Sadat-Centers für Strategische Studien an der Bar-Ilan-Universität bei Tel Aviv.

Gaza-Stadt war zu Beginn des Krieges das Zentrum der Hamas. Die IDF begannen dort nach dem Massaker, das die Islamisten am 7. Oktober anrichteten, ihre Bodenoffensive. In Zeitoun sind die Streitkräfte nach Angaben der Tageszeitung „The Times of Israel“ bereits zum dritten Mal. Auch Jabalia ist ein Ort, an den das Militär zurückkehren muss. Denn die Hamas war offenbar in der Lage, sich hier wieder zu formieren.

Michael Milshtein ist Vorsitzender des Forums für Palästinenserstudien an der Universität von Tel Aviv und ehemaliger Leiter der Abteilung für palästinensische Angelegenheiten im israelischen Militärgeheimdienst.

Dass die IDF nun wieder an Orten kämpfen müssen, die als gesichert galten, wundert Eitan Shamir, Direktor des Begin-Sadat-Centers für Strategische Studien an der Bar-Ilan-Universität, nicht.

„Nach den ersten Kämpfen, bei denen die Terroristen sehr schwere Verluste erlitten, haben sich die anderen versteckt“, sagt Shamir dem Tagesspiegel. „Die IDF sind in andere Gebiete vorgerückt und haben seitdem eine Reihe von Razzien in Gebieten durchgeführt, aus denen sie sich zurückgezogen hatten, als dort zurückkehrende Terrorgruppen gesichtet wurden.“

Das Hauptproblem ist, dass die Hamas eine flexible Organisation ist, die sich schnell an veränderte Bedingungen anpasst.

Dass die Hamas es immer wieder schafft, sich neu aufzustellen und schwer zu bekämpfen ist, liegt laut Michael Milshtein vor allem an ihrer Struktur. „Das Hauptproblem ist, dass die Hamas eine flexible Organisation ist, die sich schnell an veränderte Bedingungen anpasst“, sagt der Vorsitzende des Forums für Palästinenserstudien an der Universität von Tel Aviv.

„Obwohl sie schwere Schäden erlitten hat, ist die Hamas immer noch aktiv, nachdem sie ihre grundlegende Taktik geändert hat.“ Dabei würde sie sich unter anderem auf Guerillakämpfe konzentrieren.

Kritik am Vorgehen des Militärs

Dabei blickt Milshtein auch kritisch auf die Strategie des israelischen Militärs. Er sieht vor allem die von der Armee vor vier Monaten eingeläutete Phase kritisch, sich vornehmlich auf präzise Operationen zu konzentrieren. „Ich denke, dass die Rückkehr an diese Orte eine Erklärung für das Scheitern der Strategie dieser Phase ist, die die Hamas nicht wirklich auslöscht, da sie anscheinend in fast jedem Ort in Gazastreifen überlebt hat.“

Der Einsatz ist also immer noch eine große Herausforderung für Israels Streitkräfte. Eitan Shamir sieht hier auch die Probleme, mit denen die Armee konfrontiert ist. „Angesichts der Größe der IDF kann sie nicht an allen Fronten gleichzeitig kämpfen, ohne massive Reserven zu mobilisieren.“

Das schade jedoch der Wirtschaft und erschwere es den Reservisten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, sodass die IDF sie stattdessen nach dem Rotationsprinzip mobilisieren. Das bedeute, dass sie sich „bei größeren Operationen auf weniger Gebiete konzentrieren können und an den anderen Fronten nur kleinere Operationen durchführen“.

Was das Militär erreichen will, ist klar. „Die Strategie besteht darin, die politischen und militärischen Fähigkeiten der Hamas schrittweise zu zerstören“, sagt Nimrod Goren, Senior Fellow für israelische Angelegenheiten am Middle East Institute in Washington dem Tagesspiegel.

Dass die Terrororganisation es schafft, sich immer wieder zu erholen, hat nach Gorens Ansicht auch mit einem Versagen der israelischen Regierung zu tun – das mache es für das Militär schwerer, die Kriegsziele zu erreichen. „Der fehlende politische Wille Israels, die Hamas im Gazastreifen durch die Palästinensische Autonomiebehörde zu ersetzen, schafft ein Vakuum, das es der Hamas ermöglicht, sich neu zu formieren, und die IDF dazu zwingt, immer wieder an denselben Orten zu operieren.“

Nimrod Goren ist Präsident und Gründer von Mitvim, dem israelischen Institut für regionale Außenpolitik, und Senior Fellow für israelische Angelegenheiten am Middle East Institute in Washington.

Ein großes Problem sind die fortlaufenden Kämpfe auch für die Zivilbevölkerung, die in den ersten Monaten des Krieges aus dem Norden des Gazastreifens floh. Im Februar begann das israelische Militär mit der Befestigung des sogenannten Highway 749, einer Trasse, die südlich von Gaza-Stadt quer durch den Gazastreifen führt.

Das Gebiet wird immer noch vom israelischen Militär kontrolliert. „Dieser Ort ist ziemlich effektiv und stellt Hindernisse für die Hamas dar, aber das bedeutet wiederum nicht, dass die Hamas im Norden nicht existiert“, sagt Michael Milshtein.

Das bedeutet jedoch: Eine Rückkehr aus dem Süden in den Norden ist für die Zivilbevölkerung derzeit nicht möglich. Die Menschen werden angewiesen, sich in Sicherheitszonen im Süden zu begeben.

„Eine massive Rückkehr in den Norden sollte möglich sein, sobald eine Einigung zwischen Israel und Hamas über eine erste Phase der Kampfpause und die Freilassung israelischer Geiseln erzielt wurde“, sagt Nimrod Goren.