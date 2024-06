Militärhilfe für die Ukraine Was die Mirage-Kampfjets können – und was nicht

Etwas verdutzt waren die Journalisten von France 2 und und TF1, als der franzöische Staatspräsident Emmanuel Macron am Donnerstagabend im Fernsehinterview ankündigte, dass unter Frankreichs Führung Kampfflugzeuge vom Typ Dassault Mirage 2000-5 in die Ukraine geliefert werden sollten.

Bis dahin hatte Macron eine Kampfjet-Lieferung über ein Jahr lang ausgeschlossen, was neben der Sorge vor einer Eskalation des Konflikts auch mit den Flottenbeständen und Ausbildungskapazitäten der französischen Armée de l’Air zu tun hatte. Die verfügt mittlerweile nur noch über weniger als 30 Maschinen des Musters.

Wie viele Flugzeuge geliefert werden sollen, ließ Macron offen. Doch sie sollen auch aus jenen Ländern kommen, in die der französische Hersteller Dassault den Typen geliefert hat. „Wir werden eine Koalition mit anderen Partnern bilden“, so Macron. Das dürfte teilweise jedoch kompliziert werden: Neben Frankreich verfügen Griechenland, Indien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Brasilien über Mirage 2000-5.

Katar wollte seine zwölf Exemplare Anfang des Jahres nach Indonesien verkaufen, doch Korruptionsvorwürfe gegen den damaligen indonesischen Verteidigungsminister ließen den Deal platzen. Die Flugzeuge würden also zur Verfügung stehen, doch bisher hat Katar im Ukrainekrieg auf eine Vermittlerrolle gesetzt. Am Mittwoch besuchte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Emir von Katar in Doha. Man habe gemeinsam Möglichkeiten erörtert, wie der Krieg durch Dialog beendet werden und Zivilisten geschützt werden könnten, hieß es danach von der katarischen Regierung.

Eingeschränkter Wert als Verteidigungsmittel

Die Version 2000-5 der Mirage wurde in den 80er-Jahren entwickelt und verfügt über verbesserte Fähigkeiten zur Luftverteidigung, etwa durch ein modernes Radar. „Die Mirage 2000-5 ähnelt in vielerlei Hinsicht den amerikanischen F-16-MLU-Varianten, die verschiedene europäische Partner der Ukraine bereits zugesagt haben“, erklärt Justin Bronk, Professor am britischen Forschungsinstitut Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI).

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei seinem Frankreichbesuch am Freitag mit dem französischen Verteidigungsminister Sebastien Lecornu. © dpa/Michel Euler

„Ihr potenzieller Wert als Luftverteidigungsmittel für die Ukraine wird jedoch durch die relativ kurze effektive Reichweite ihrer MICA-Raketenbewaffnung eingeschränkt, die geringer ist als die der AMRAAM-Raketen, die wahrscheinlich als Hauptbewaffnung der F-16 geliefert werden“, so Bronk.

Das sei deshalb von Bedeutung, weil die russischen Kampfflugzeuge in der Regel 40 bis 70 Kilometer hinter der russischen Frontlinie in großer Höhe operierten. „Daher wäre eine Luft-Luft-Rakete mit sehr großer Reichweite erforderlich, um diese russischen Einsätze zuverlässig zu bedrohen, was MICA und die Mirage 2000-5 alles andere als ideal macht.“

Noch in diesem Sommer sollen die ersten F-16-Kampfjets aus den Niederlanden und Dänemark an die Ukraine übergeben werden. Vor einem Jahr hatten Belgien, Großbritannien, die Niederlande, Dänemark und Norwegen angekündigt, der Ukraine das us-amerikanische Muster zugänglich zu machen. Doch die Übergabe zieht sich, zuletzt hieß es, dass bis Jahresende vielleicht nur 20 ukrainische Piloten ausgebildet werden könnten.

Für die Mirage solle nun unmittelbar ein Ausbildungsprogramm für ukrainische Piloten beginnen und bis Jahresende abgeschlossen werden, so Macron. Der französische Jet hat dabei aus Sicht der Ukraine einen großen Vorteil gegenüber der F-16: Sein Einsatz wäre nicht von der Zustimmung der USA abhängig. Dass diese wackeln könnte, wenn Donald Trump im November die US-Wahl gewinnt, ist eine der großen Sorgen in Kiew und den europäischen Hauptstädten. Selenskyj soll Macron deshalb mit Nachdruck um die Mirage gebeten haben.