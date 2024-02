Mobbing aus Peking Taiwan, das unsichtbare Land

Diese Woche spielt in Berlin der Dokumentarfilm „Invisible Nation“. Die Dokumentation begleitet die aus dem Amt scheidende Präsidentin Taiwans, Tsai Ing-wen - und zeigt dabei in vielen Szenen die absurde Situation auf, in der sich der Inselstaat befindet. Denn: Taiwan ist ein Land, das offiziell keines sein darf, weil der große Nachbar, die Volksrepublik China, es nicht zulässt.