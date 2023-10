Nach Militäroperation Aserbaidschans Präsident hisst Staatsflaggen in Bergkarabach

Der autoritäre aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev hat nach der Eroberung der Südkaukasusregion Bergkarabach dort vielerorts die Staatsflagge des Landes gehisst.

Aliyev, der Aserbaidschan mit harter Hand führt, ließ sich in Militäruniform an mehreren Orten fotografieren und küsste dabei auch die Staatsflagge, wie am Sonntag von der Präsidialverwaltung in Baku veröffentlichte Bilder zeigten. Dass er im September die seit Jahrzehnten umkämpfte Region mit einer Militäroperation komplett dem Einfluss Armeniens entriss, gilt aus Sicht Aserbaidschans als größter politischer Erfolg des 61-Jährigen.

In Bergkarabach wohnten vor der Rückeroberung mehrheitlich Armenier. Aus Angst vor Gewalt der Aserbaidschaner flüchteten in der Folge der Militäroperation mehr als 100.000 Karabach-Armenier aus der Region. Der aserbaidschanische Führung hatte zuletzt mehrfach erklärt, es geben keinen Grund für eine Flucht.

Aliyev will Aserbaidschaner in Bergkarabach ansiedeln

Präsident Aliyev, der international wegen Menschenrechtsverletzungen und Unterdrückung Andersdenkender in der Kritik steht, hatte auch gesagt, dass nun eine Normalisierung der Beziehungen mit Armenien möglich sei. Die beiden früheren Sowjetrepubliken sind bis heute verfeindet.

Der aserbaidschanische Präsidenten Ilham Aliyev kniet vor der aserbaidschanischen Nationalflagge. © AFP/Azerbaijani Presidential Press Office/Uncredited

Aliyev hatte angekündigt, Aserbaidschaner in der eroberten Region anzusiedeln. Das Gebiet ist nicht zuletzt für seine äußerst fruchtbaren Böden bekannt. Armenien wirft Aserbaidschan vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag „ethnische Säuberung“ in Bergkarabach vor.

Offiziellen Angaben zufolge hisste Aliyev bei einer Rundreise die Staatsflagge unter anderem in der Karabach-Hauptstadt Khankendi (Stepanakert) und in Aghdara (Martakert).

Schon im vergangenen Jahr hatte der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan offiziell bestätigt, dass Bergkarabach Teil Aserbaidschans sei. Aliyev kündigte dann im September an, mit der Militäroperation die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen. (dpa/AFP)