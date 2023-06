Luftwaffenübung „Air Defender“ Nato-Großmanöver über Deutschland – muss das jetzt sein?

Es ist eine große Luftwaffenübung über Deutschland, mit der die Nato in Europa ihre Verteidigungsfähigkeit testet. In unserer Serie „3 auf 1“ erklären drei Expert:innen, was davon zu halten ist. Alle Folgen von „3 auf 1“ finden Sie hier.

Das Manöver ist ein Ernstfall für die Toleranz der Bürger

Stephan-Andreas Casdorff ist Herausgeber des Tagesspiegels. Er meint: Die Übung wird auf breiten Unmut treffen, ihr Sinn muss besser erklärt werden.

25 Nationen, 250 Flugzeuge und Helikopter, mehr als 10.000 Soldaten insgesamt – „Air Defender“. Ein riesiges Manöver als Chance für Bundeswehr und Nato. Sagen Bundeswehr und Nato. Und was sagt die Bevölkerung? Die wird vorsichtshalber erst gar nicht gefragt.

Denn die größte Luftverlegeübung seit Bestehen der Allianz ist ein Ernstfall ganz eigener Art: für die Toleranz und das Einsichtsvermögen. Denn die Demonstration von Einsatzbereitschaft kann zu Demonstrationen führen. Es wird viele Flüge geben, Fluglärm, Tiefflug, auch Verspätungen in der zivilen Luftfahrt.

Da reicht es nicht zu sagen: Wird doch alles halb so wild. Diese Mammut-Luft-Übung, deren Planung nach der russischen Besetzung der Krim begonnen hat, muss noch viel mehr erklärt werden. Transparenz, Offenheit, Einladungen, sich den militärischen Betrieb ansehen – so was könnte womöglich helfen.

In diesen drei Lufträumen findet das Nato-Manöver statt. © Tsp/Bartel | Quelle: dpa, Bundeswehr, Deutsche Flugsicherung

Denn die Bedenken der Bürger werden laut werden, die Ängste zumal der Älteren vor Kriegsgefahr werden stärker, sobald das Manöver beginnt.

Welt ohne Waffen bleibt ein Wunschtraum

Anja Wehler-Schöck leitet das Ressort Internationale Politik des Tagesspiegels. Sie findet: Da fliegt Sicherheit. Die Übung dient dazu, dass der Ernstfall bei uns nicht eintritt.

Als Kinder schraken wir jedes Mal zusammen, wenn in den 80er Jahren beim Spielen der laute Knall eines im Erdinger Moos gestarteten US-Überschalljets über uns ertönte. Aber uns allen war klar: Da fliegt „Sicherheit“ – gegen die diffuse Bedrohung durch „den Russen“. Und die fühlte sich für uns im damaligen Nato-Grenzgebiet sehr nahe an.

Dieses Sicherheitsempfinden hat sich bei mir bis heute nicht verändert. Natürlich würden wir alle gerne in einer Welt ohne Waffen leben.

Das bleibt jedoch ein Wunschtraum – angesichts der aktuellen Bedrohungslage umso mehr. Dass manche nun angesichts des Nato-Manövers über mögliche Lärmbelästigung oder Einschränkungen bei ihren Reiseaktivitäten klagen, kann ich schwer nachvollziehen. Es erfüllt mich sogar mit einer gewissen Beklemmung.

Während andernorts der Ernstfall herrscht, nämlich Krieg mit all seinen furchtbaren Folgen, jammert man hierzulande über die lästigen Auswirkungen einer Übung. Einer Übung, die dazu dient, dass dieser Ernstfall bei uns eben nicht eintritt.

Es braucht mehr Bemühen um ein Schweigen der Waffen

Dietmar Bartsch ist Ko-Vorsitzender der Fraktion Die Linke im Bundestag. Er sagt: Mich erfüllt die Kriegsstimmung mit Sorge. Nicht den Krieg, den Frieden in Freiheit sollten wir üben.

Machen wir uns nichts vor. Hier wird Krieg geübt. Zeitgleich setzt die Bundesregierung im Haushalt den Rotstift an. Nicht bei der Bundeswehr. Die ist „en vogue“ wie seit Jahrzehnten nicht. Kürzungen werden die treffen, die ohnehin zu wenig haben. Drei Millionen Kinder wachsen im Land in Armut auf: ein beschämender Rekord.

Mich erfüllt die Kriegsstimmung mit Sorge, auch wenn es an Putins Grauen in der Ukraine nichts, aber auch gar nichts zu relativieren gibt. Statt Säbelrasseln über Deutschland und Warnungen vor Kriegsmüdigkeit braucht es das Bemühen um Deeskalation und ein Schweigen der Waffen.

Dröhnende Kampfjets über Deutschland, aber dröhnendes Schweigen der Bundesregierung zu Friedensinitiativen – da gerät etwas gefährlich aus dem Gleichgewicht. Es braucht eine europäische Friedensinitiative.

Das Sterben muss enden. Oder will Europa – wie im Jemen-Krieg – warten, bis China einen Waffenstillstand vermittelt? Vor unserer Haustür? Das wäre eine Bankrotterklärung. Nicht den Krieg, den Frieden in Freiheit sollten wir üben.