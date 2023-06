Selenskyjs Gratwanderung Wenn plötzlich russische Neonazis mit Nato-Waffen kämpfen

Seit rund einer Woche halten sich im russischen Grenzgebiet Belgorod russische Freischärler auf, die auf ukrainischer Seite kämpfen. Der Höhepunkt ihrer Aktionen war die Besetzung eines Dorfes mit rund 5000 Einwohnern Anfang der Woche.

Die Kämpfer sollen russisches Militär binden, das dann für die Verteidigung gegen die ukrainische Offensive fehlt. Zwei Mal schon drangen sie in den vergangenen Wochen auf russisches Gebiet vor. Ein Erfolg für Kiew.

Allerdings: Wer die Einheiten führt und mit welchen Waffen sie kämpfen, könnte Kiew in Erklärungsnot bringen. Denn eine der beiden auf russischem Boden operierenden Einheiten, die russische Freiwilligenlegion „Freiheit für Russland“, wird zumindest teilweise von Rechtsradikalen geführt. Auf einem der genutzten Panzer prangt ein Hakenkreuz. Für viele Russen wird das die Propagandathese aus Moskau bestätigen, dass die Ukraine von Nazis unterwandert ist.

Als wäre das nicht brisant genug, wurde kürzlich anhand von Videoaufnahmen publik, dass die Truppen teilweise mit westlichen Waffen ausgerüstet sind. Wie es in einem Bericht der „Washington Post“ hieß, stammten beim ersten Grenzangriff vom 22. Mai offenbar einige der gepanzerten Fahrzeuge aus Lieferungen der USA und Polen. Identifiziert wurden zudem Gewehre aus Belgien und Tschechien. Dass es sich dabei nicht bloß um eine Randnotiz handelt, zeigt die Reaktion der Regierung in Brüssel.

„Die Regel ist klar: Waffen, die wir an die Ukraine liefern, sind für defensive Zwecke bestimmt und dafür, ukrainisches Territorium zu verteidigen“, sagte Ministerpräsident Alexander De Croo am Montag dem öffentlich-rechtlichen belgischen Radio. Er forderte die Ukraine auf, „die Situation zu erklären“.

De Croo hat allen Grund dazu, sich direkt an Kiew zu wenden. Kaum einer glaubt, dass die russischen Anti-Putin-Verbände unabhängig agieren. Im Gegenteil.

„Sie (die Verbände) werden von Kiew bezahlt und ausgerüstet und insbesondere vom ukrainischen Militärgeheimdienst (HRU) befehligt“, erklärt der britische Russland-Experte Mark Galeotti im Gespräch mit dem Tagesspiegel. Die Einschätzung Galeottis teilen zahlreiche Experten. Auch der heftige Artilleriebeschuss russischer Grenzorte in der Region Belgorod durch die ukrainische Armee deutet darauf hin, dass es sich um eine von Kiew aus organisierte Kampagne handelt. Ebenso muss der Nachschub für die Truppen in Russland organisiert werden.

Zu den Vorwürfen, die Kämpfer mit Nato-Lieferungen auszustatten, hat sich Kiew offiziell noch nicht geäußert. Gegenüber dem „Spiegel“ erklärte der ukrainische Präsidentenberater Mykhailo Podoljak: „Nach unseren Informationen verwenden die russischen Freiwilligengruppen hauptsächlich russische Trophäenwaffen oder alte sowjetische Waffen.“

Selenskyj steht wohl an der Spitze der Befehlskette – warum geht er so ins Risiko?

An der Spitze der Befehlskette steht jedenfalls mit großer Wahrscheinlichkeit der ukrainische Präsident. Alles andere wäre für einen Oberbefehlshaber untragbar – militärische Vorerfahrung hin oder her.

Für Wolodymyr Selenskyj, der sich auf Dauertournee durch die westlichen Hauptstädte befindet, um neue Waffen für sein Land aufzutreiben, kommen Bilder von Neonazis mit Nato-Waffen ungelegen. Dennoch scheint er das Risiko in Kauf zu nehmen, seine wichtigsten Verbündeten zu verärgern. Aber warum?

Tatsächlich sind die möglichen militärischen Vorteile aus den Attacken auf russisches Gebiet groß.

Es sind bereits so viele rote Linien in diesem Krieg verschoben worden. Russland-Experte Stefan Meister

„Die Zerstörung von Nachschubrouten, Kommandostrukturen sowie die Verunsicherung innerhalb der russischen Bevölkerung, all das wird zu weiteren Angriffen auf russischem Territorium und der Unterstützung entsprechender Gruppen durch die Ukraine führen“, sagt der Russland-Experte Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) im Gespräch mit dem Tagesspiegel.

Zwar werde das zu weiteren Irritationen unter den westlichen Partnern führen, ernsthafte Konsequenzen für die Ukraine erwartet er derzeit aber nicht: „Am Ende wird der Westen solche Aktionen akzeptieren müssen.“ Es seien bereits viele andere rote Linien in diesem Krieg verschoben worden, fügt er an.

Auch die verhaltene Reaktion der USA, des wichtigsten Waffenlieferanten der Ukraine, deutet in diese Richtung. „Wir gehen den Berichten nach, wonach US-Ausrüstung und -Fahrzeuge beteiligt gewesen sein könnten“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, John Kerby, vor gut zwei Wochen mit Blick auf die Meldungen. Seitdem ist nicht viel passiert.

Ein Neonazi aus Köln als Anführer

Der Zweck heiligt die Mittel: Unter diesem Motto dürfte Selenskyj nicht allzu genau hinsehen, wer da aktuell für die Ukraine in Russland kämpft. Denn zumindest der Anführer der Gruppe „Freies Russland“, Denis Nikitin (sein Kampfname lauter Kapustin), bekennt sich selbst zur rechtsextremistischen russischen Szene.

Sein Korps formierte er aus Exilrussen, die aufseiten der Ukraine kämpfen, seit der Kreml 2014 den damals noch auf die Krim und die Ostukraine begrenzten Krieg gegen die Ukraine vom Zaun brach. Ihren ersten Angriff auf russisches Staatsgebiet führte die Gruppe vergangenen Dezember im Gebiet Brjansk durch. Russland sprach damals noch von „ukrainischen Terroristen“.

Auch in Deutschland ist Niktin kein Unbekannter. In Moskau geboren, wuchs er in Köln auf. „Denis Nikitin, russischer Staatsbürger mit deutschem Aufenthaltstitel, 1,88 Meter groß, 106 Kilogramm schwer, eine Kampfmaschine“, beschreibt ihn der „Spiegel“ in einem Artikel 2019.

Nikitin war einer der führenden Köpfe und Organisatoren der neonazistischen Hooligan- und Kampfsportszene in Deutschland. Unter dem Namen „White Rex“ gründete er 2008 ein rechtes Modelabel.

In einem Gespräch mit der „FAZ“ zu den jüngsten Vorfällen in Belgorod versuchte Nikitin seine rechte Vergangenheit auf recht eigentümliche Weise zu relativieren. Dass er Familie und Kameradschaft schätze, heiße doch nicht, „dass ich KZs aufmachen will oder mich in irgendeinem Rassenwahn befinde“, sagte er. Er sei ein Feind von „Multikulti, Islamisierung, Christopher Street Day“.

Nikitin wirft Putin vor, Russland „Islamisten, Kaukasiern und Asiaten“ zu überlassen, „fremdkulturellen Elementen“. Aus dieser Haltung generiert er seine Abneigung gegen Putins imperialistische Politik.

Dass er nun aufseiten der Ukraine kämpft, sollte über all das nicht hinwegtäuschen. „Kapustin (Nikitin) und seine ‚Legion‘ sind ein unberechenbarer Haufen. Kurzfristig sicher gut für die Ukraine, da es Chaos in den Grenzregionen Russlands auslöst“, schrieb der Historiker und Osteuropa-Experte Matthäus Wehowski kurz nach dem ersten Angriff auf Belgorod Ende Mai. Langfristig sei die Gruppe jedoch gefährlich, „da es sich um Rechtsextreme und Spinner handelt“.