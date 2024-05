Neue Kolumne „Die Welt im Blick“ Braucht der ESC ein bisschen Frieden, Frau Deitelhoff?

Konflikte gab es immer im ESC. Der ESC will ein unpolitischer Wettbewerb sein, seine Gründung war im Kern aber eine politische Entscheidung: ein Gesangswettbewerb europäischer Staaten, später auch einiger außereuropäischer, um Völkerverständigung und Versöhnung nach den verheerenden Weltkriegen zu befördern und nebenbei die Zusammenarbeit der Rundfunkanstalten zu vertiefen.

Daher verwundert es nicht, dass Politik immer auf dem ESC präsent war, sei es mit Blick auf die jugoslawischen Zerfallskriege oder auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine: Die politische Weltlage spiegelt sich im Wettbewerb.

Die Vorgabe, keine politischen Liedtexte, Gesten oder Ansprachen zuzulassen, wurde kaum je erfüllt. Die Umsetzung der Vorgabe erwies sich oft politischer als die Inhalte.

Nicole Deitelhoff ist Professorin für Internationale Beziehungen und Theorien Globaler Ordnungen an der Goethe-Universität Frankfurt und Direktorin des Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung (PRIF).

Dieses Mal trifft es den israelischen Beitrag. Nicht nur wurde Israels Teilnahme am ESC in Zweifel gezogen, auch der Liedtext musste geändert werden, weil die Frage im Raum stand, ob er verbotenerweise an den Angriff der Hamas vom 7. Oktober und an die Geiseln erinnert.

Und wenn? Gibt es eine Forderung, die weniger unumstritten ist als die, dass alle Geiseln freikommen müssen – ganz unabhängig von der Frage des Kriegs in Gaza oder ob und welche Kriegsverbrechen Israels Regierung dort möglicherweise zu verantworten hat? Oder darf nur der Krieg vor Augen stehen und trägt daran allein Israel Verantwortung?

Das Finale des diesjährigen Eurovision Song Contest findet am 24. April in Malmö, Schweden statt. © REUTERS/TOM LITTLE

Diese Fragen werden unterschiedlich und zunehmend ohne jegliches Verständnis für die jeweils andere Seite beantwortet. Und sie können von einem Gesangswettbewerb, in dem es nicht nur um die Qualität der Musik geht, sondern genauso um die fröhlich-schrille Inszenierung von Brauchtum, Geschichte und Lifestyle – und meistens irgendwie auch um viel Feuerwerk auf der Bühne –, nicht befriedigend geklärt werden.

Gerade in Zeiten, in denen Empathie vielen immer schwerer fällt, sind Veranstaltungen wie der ESC wichtig, um mit Feuerwerk und Folklore wenigstens kurz aus der Alles-oder-nichts-Logik politischer Konflikte auszubrechen: Ein bisschen Frieden im ESC sollte nicht heißen, die Politik dort auszumerzen, sondern hinzunehmen, dass sie immer präsent ist – und einen Raum zu schaffen, in dem Menschen jenseits des sie Trennenden ihre Gemeinsamkeiten wieder wahrnehmen können.

Oder wie Nicole 1982 auf dem ESC sang: „Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verlier.“