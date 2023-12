Neuwahlen in Serbien Die Straße erobert die Demokratie zurück

Am 17. Dezember wird in Serbien ein neues Parlament gewählt – zum fünften Mal seit 2012 vorzeitig. Die letzte Wahl fand erst vor eineinhalb Jahren statt. In den letzten elf Jahren hatte Serbien weit über zwei Jahre nur amtierende Kabinette, da der Staatspräsident Aleksandar Vučić meistens die maximale Frist zwischen dem Ansetzen von Wahlen und der Regierungsbildung genutzt hatte.