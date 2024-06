Stimmung am Wahltag in Frankreich „Ich fürchte mich vor den Ergebnissen heute Abend“

„Habe gewählt“, ruft die junge Frau ihrem Partner zu, der im Pariser Vorort Alfortville vor einer Grundschule wartet, die an diesem Sonntag als Wahlbüro dient. Doch fröhlich klingt sie am Tag der ersten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich nicht.

Ihr Blick ist ernst. Sie fühle sich, als habe sie eine Kugel im Bauch, die ihr schwer im Magen liegt, sagt sie. „Wir sind sehr beunruhigt darüber, was gerade im Land passiert und ich fürchte mich richtig vor den Ergebnissen heute Abend und einem Erfolg der Rechtsextremen.“

Diese legten Jahr für Jahr, Wahl um Wahl immer weiter zu, ergänzt ihr Lebensgefährte. „Für mich ist das keine Partei wie die anderen und ich finde es sehr gefährlich, dass das in vielen Medien so dargestellt wird.“

Partei von Le Pen dürfte deutlich vorne liegen in der ersten Runde

Sein bester Freund sei Portugiese, der seit dem Kindesalter in Frankreich lebe. „Er fragt sich immer mehr, ob hier noch sein Platz ist. Er hat Angst.“ In den vergangenen Tagen sorgten Aussprüche von RN-Politikern und Debatten um einen Gesetzesvorschlag von Marine Le Pen vom Januar für große Unruhe.

Menschen mit einer anderen als der französischen – also auch mit doppelter – Staatsbürgerschaft dürften demnach keinen Zugang zu bestimmten Posten in der Verwaltung und öffentlichen Unternehmen mehr bekommen.

25,9 Prozent der Wahlberechtigten hatten zur Mittagszeit ihre Stimme abgegeben, gut sieben Prozentpunkte mehr als bei der Wahl vor zwei Jahren.

Dennoch sahen alle Umfragen vor der Veröffentlichung der Ergebnisse am Sonntagabend Le Pens Partei auf dem ersten Platz mit mehr als 30 Prozent, gefolgt vom linken Bündnis Neue Volksfront. Demgegenüber erschien es absehbar, dass das Mitte-Lager von Präsident Emmanuel Macron stark geschwächt aus dieser ersten Wahlrunde gehen dürfte.

Die zweite folgt am kommenden Sonntag in allen Bezirken, in denen kein Kandidat auf Anhieb mehr als 50 Prozent der Stimmen erreicht hat. Angesichts der zerstückelten Parteienlandschaft könnten dieses Mal in vielen Wahlbezirken drei, manchmal sogar vier Kandidaten verschiedener Parteien gegeneinander antreten.

Birgit Holzer lebt seit 2009 in Paris und arbeitet dort als Journalistin.

In den Vororten im Süden von Paris wählen die Menschen traditionell links – einst regierten hier die Kommunisten, inzwischen eher die Sozialisten. In Alfortville hat die Kandidatin der Neuen Volksfront, die Sozialistin Isabelle Santiago, beste Chancen, wieder ins Parlament gewählt zu werden.

Auch der Westen Frankreichs ist nicht mehr resistent gegen die Rechte

„Bei uns sind immer die Linken vorne, aber wenn Sie einmal über die Marne gehen, nach Charenton oder Vincennes, sieht es schon anders aus, dort wählen die Menschen rechts“, sagt das junge Paar.

Der französische Präsident Emmanuel Macron gibt seinen Stimmzettel für die erste Runde der Parlamentswahlen ab, im Hintergrund wartet seine Frau Brigitte. © dpa/Yara Nardi

Gemeint ist damit freilich gemäßigt rechts. In den bürgerlichen Vororten von Paris, ob im Osten oder Westen, dominieren weiterhin die konservativen Republikaner, während die Rechtsextremen in der Hauptstadt und ihrem Ballungsraum noch nicht Fuß fassen konnten. Aber dafür fast überall sonst im Land, auch in Regionen im Westen Frankreichs, die sehr lange resistent gegen den RN waren.

„Ich wähle seit Jahrzehnten immer gleich, aber die anderen haben sich geändert“, sagt ein älterer Herr vor einem Wahlbüro in Saint-Maurice. Seine Stimme hat er dem republikanischen Kandidaten gegeben.

Für ihn gebe es keinen Unterschied zwischen dem Rassemblement National und dem Front National, wie die Partei bis 2018 hieß, bevor Marine Le Pen sie umbenannte, um eine Art Schnitt mit der Vergangenheit ihres Vaters Jean-Marie Le Pen zu machen.

„Was denkt man eigentlich in Deutschland von uns?“

„Es bleiben dieselben Ideen, derselbe Rassismus. Was denkt man eigentlich in Deutschland von uns?“ Auch das ist eine Sorge vieler: Welches Bild gibt ein Frankreich von sich, in dem so viele Menschen rechtsextrem wählen? Sollte es für den RN zur absoluten Mehrheit reichen, dann würde Parteichef Jordan Bardella Premierminister und die Regierung bilden. Sicher ist das allerdings nicht.

Es ist positiv, dass keine Gleichgültigkeit herrscht, sondern sich die Menschen diese Wahlen zu eigen machen. Viriginie Martin, Politikwissenschaftlerin

Obwohl die Sommerferien nun begonnen haben und die Olympischen Spiele vor der Türe stehen, drehen sich die Debatten in Frankreich seit Wochen um Politik. „Die Dramatisierung in den Medien und durch die Regierung hat bei vielen gewirkt“, sagt die Politikwissenschaftlerin Virginie Martin in Anspielung auf Macrons Warnung vor einem „Bürgerkrieg“, sollten die Extremen an die Macht kommen.

Er machte dabei keinen Unterschied zwischen den Rechten und den Linken. „Es ist positiv, dass keine Gleichgültigkeit herrscht, sondern sich die Menschen diese Wahlen zu eigen machen“, so Martin.

Die ersten Erkenntnisse über die Beteiligung bestätigten dies. Um 12 Uhr hatten bereits 25,9 Prozent der Berechtigten ihre Stimme abgegeben, das waren gut sieben Prozentpunkte mehr als bei den Parlamentswahlen 2022. Die Zahlen deuten auf eine Beteiligung hin, die so hoch war wie seit 1981 nicht mehr.

„Wir haben keinen totalen Andrang, aber schon regen Zulauf – und vor allem haben sehr viele vorab einen Vertreter angegeben, der für sie abstimmt, weil sie nicht da sind“, sagt eine der Wahlhelferinnen im Büro von Alfortville. Frühe Schlüsse über das Ergebnis lasse dies allerdings nicht zu.