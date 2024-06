„Patriots for Europe“ Schafft es Orbán, eine neue Fraktion im EU-Parlament zu gründen?

Im Europaparlament soll eine neue Heimat für extrem rechte Parteien entstehen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat ein Bündnis mit populistischen Parteien aus Österreich und Tschechien angekündigt. Die Gruppierung heißt „Patriots for Europe“ („Patrioten für Europa“).

Zu ihr gehören im Moment die ungarische Regierungspartei Fidesz, die österreichische FPÖ und die tschechische ANO. Nach Aussagen von Herbert Kickl, Chef der rechten österreichischen FPÖ, und dem tschechischen Chef der liberal-populistischen ANO, Ex-Premier Andrej Babis, setzt die neue Fraktion vor allem auf die Verteidigung der nationalstaatlichen Souveränität gegenüber der EU.

Allerdings steht die neu gegründete, dreiköpfige Gruppe vor einem Problem: Ihr müssen noch Parteien aus vier anderen Ländern beitreten, um im Europaparlament als Fraktion anerkannt zu werden.

Die AfD ist nach ihrem Rausschmiss durch Le Pen heimatlos

Das ist wichtig, denn Abgeordnete, die keiner Fraktion angehören, sind politisch bedeutungslos, weil sie etwa bei der Besetzung von wichtigen Ausschüssen praktisch nicht berücksichtigt werden. Zudem haben sie weniger Mittel und Mitarbeiter zur Verfügung.

Aus diesem Grund ist es interessant, wie sich die deutsche AfD zu der Neugründung positionieren wird. Die wurde nämlich kurz vor der Europawahl Anfang Juni wegen einer Spionageaffäre und Korruptionsvorwürfen gegen ihren Spitzenkandidaten Maximilian Krah aus der rechtsextremen ID-Fraktion (Identität und Demokratie) ausgeschlossen und ist im Moment heimatlos.

Gründungstreffen der „Patrioten für Europa“ in Wien: Viktor Orbán (Mitte) mit FPÖ-Chef Herbert Kickl (rechts) und Andrej Babis aus Tschechien am Sonntag. © imago/SKATA/imago

Die am Samstag auf dem Parteitag in Essen wiedergewählte Parteichefin Alice Weidel hatte jüngst bestätigt, dass die AfD sich um neue Bündnispartner im Europaparlament bemühe.

Ein Sprecher Weidels erklärte am Sonntag in Essen, die angekündigte Fraktion biete der AfD „neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit anderen Parteien“. Die europäische Parteienlandschaft im rechten Spektrum sei in Bewegung geraten, weshalb sich für die AfD mehrere Optionen bieten würden.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt habe die AfD aber noch keine Entscheidung über ihre künftige Fraktionszugehörigkeit im Europaparlament getroffen. Weidel selbst kündigte in ihrer Rede auf dem Parteitag an, dass sich die AfD auf europäischer Ebene neue Partner suche – wobei sie besonders das gute Verhältnis zur österreichischen FPÖ hervorhob.

Orbán hat die Demütigung durch Meloni nicht vergessen

Die AfD wäre für Viktor Orbán allerdings nicht die erste Wahl auf der Suche nach Mitstreitern. Immer wieder hatte er bei der Italienerin Giorgia Meloni vorgesprochen, die mit ihrer Partei Fratelli d’Italia in der EKR-Fraktion (Europäische Konservative und Reformer) den Ton angibt.

83 Abgeordnete stark ist die EKR-Fraktion, in der Melonis Partei dominiert. Orbáns Patrioten verfügen bisher nur über 24 Sitze.

Die Premierministerin brüskierte den Ungarn allerdings, indem sie die rechtspopulistische Allianz für die Vereinigung der Rumänen (AUR) mit fünf Abgeordneten in ihre Gruppe aufnahm. Denen ist die ungarische Minderheit im Land ein Dorn im Auge, die von Orbáns Fidesz-Partei alimentiert werden.

Viktor Orbán scheint diese Demütigung nicht vergessen zu haben. Denn er kündigte an, dass die „Patrioten für Europa“ bald zur „größten Fraktion der rechtsgerichteten Kräfte Europas“ aufsteigen würden.

Dieses ehrgeizige Ziel ist allerdings noch weit entfernt. Bisher hat die Gruppe 24 Abgeordnete im neu gewählten und 720 Mitglieder zählenden Europaparlament. Die größte Fraktion am äußerst rechten Rand mit im Moment 83 Parlamentariern ist die EKR.

Allerdings hofft Orbán offensichtlich darauf, dass die national-konservative polnische Partei PiS die Gruppe verlässt. Die hatte sich in diesen Tagen dafür ausgesprochen, Orbáns Fidesz in die EKR aufzunehmen und sich deswegen sogar mit Giorgia Meloni zerstritten.

Die machtbewusste Italienerin hat daraufhin mit der Aufnahme der Vereinigung der Rumänen (AUR) Fakten geschaffen und Orbán die Tür vor der Nase zugeschlagen.