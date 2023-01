Pazifische Zeitenwende Japan bewaffnet sich – und rückt näher an Europa

Von einem „Wendepunkt“ sprach Premierminister Fumio Kishida, als er im Dezember Japans historische neue Sicherheitsstrategie vorstellte. Während Russland in Europa Grenzen verschiebt, wird auch Ostasien – wo Japan und Russland eine Seegrenze teilen – immer instabiler. Nordkorea führte 2022 mehr Raketentests durch als je zuvor und feuerte dabei auch über Japan hinweg. Mehr noch sorgt sich Tokio wegen Chinas martialischen Gebärden gegenüber Taiwan. Als Konsequenz rüstet Japan massiv auf. Bis 2027 soll der Wehretat auf zwei Prozent des BIP verdoppelt werden.

Zugleich vertieft der Inselstaat, der kein Nato-Mitglied ist, aber eine US-Beistandsgarantie hat, seine Kooperation mit dem Westen. Auf Kishidas Reiseplan standen allein diese Woche Frankreich, Italien, das Vereinigte Königreich, Kanada und die USA – alle G7-Staaten außer Deutschland. Am Freitag trifft Kishida zum Abschluss US-Präsident Joe Biden.

Was bedeutet Japans Neuausrichtung für die Welt? Der Tagesspiegel hat drei Fachleute um Analysen gebeten.

Worin besteht Japans Aufrüstung?

Jennifer M. Lind lehrt am Dartmouth College und ist Associate Fellow des Reischauer Institute of Japanese Studies der Harvard University. Die Japan-Expertin hat unter anderem das US-Verteidigungsministerium beraten.

Jennifer M. Lind: „Die jüngsten Änderungen in Japans Verteidigungspolitik brechen mit lange geltenden Tabus. Es geht vor allem darum, den Wehretat über die Obergrenze anzuheben, die seit 1976 bei einem Prozent des BIP liegt. Und es geht darum, Gegenschlag-kapazitäten zu erhalten, also die Möglichkeit, Raketenangriffe mit eigenen Angriffen auf feindliche Stützpunkte zu beantworten. Dass Öffentlichkeit und Opposition diese Schritte weitgehend unterstützen, ist bemerkenswert und sagt viel über das Gefühl der Unsicherheit in Japan aus.

Premier Kishida hat explizit gesagt, dass Japan sich besser vorbereiten muss, weil es fürchtet, China und Nordkorea könnten wie Russland Dispute mit Gewalt lösen. China gfährdet Japans Sicherheit mehrfach: durch die zunehmende Bedrohung mit Raketen, den Druck auf umstrittene Inseln im Ostchinesischen Meer und das erhöhte Risiko einer Invasion Taiwans (Japan ist überzeugt, dass Taiwans Autonomie wichtig für seine eigene Sicherheit ist).

Zugleich sieht Japan sich mit Nordkorea konfrontiert, das im Falle eines Korea-Konflikts wahrscheinlich japanische Stützpunkte angreifen würde. Vor diesem Hintergrund ist die Allianz zwischen Japan und den USA aktuell stärker als je zuvor. Die beiden Länder haben ähnliche Vorstellungen über die Notwendigkeit von Abschreckung gegen China und Nordkorea und blicken auf 70 Jahre Sicherheitszusammenarbeit zurück.“

Pazifismus und Wiederbewaffnung in Japan Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt die Achsenmacht Japan eine Verfassung, die das Aufstellen von Streitkräften untersagt. Das Land unterhält jedoch eine De-facto-Armee mit 250.000 aktiven Soldaten , die als fünftstärkstes Militär der Welt gilt.

, die als fünftstärkstes Militär der Welt gilt. Die nationalkonservative Regierung von Fumio Kishida will den Wehretat bis 2027 auf zwei Prozent verdoppeln . Japan hätte somit die dritthöchsten Militärausgaben weltweit hinter seinem Bündnispartner USA und dem als Gefahr erachteten China.

. Japan hätte somit die dritthöchsten Militärausgaben weltweit hinter seinem Bündnispartner USA und dem als Gefahr erachteten China. Angesichts der Drohgebärden Pekings gegen Taiwan, die indirekt auch Japan betreffen, will Tokio erstmals auch „Gegenschlag“-Kapazitäten entwickeln, also die Fähigkeit, feindliche Stützpunkte zu beschießen.

Wie blicken die Japaner Richtung China?

Tsun-yen Wang ist Experte für Japans Verteidigungs- und Außenpolitik am staatlichen Institute for National Defense and Security Research (INDSR) in Taiwan.

Tsun-yen Wang: „Umfragen zeigen, dass die Japaner China mit negativen Gefühlen betrachten, vor allem wegen der territorialen Streitigkeiten um die Senkaku-Inseln, eine unbewohnte Inselgruppe im Ostchinesischen Meer, die von Japan verwaltet, aber von China beansprucht wird.

Bei Chinas Militärübungen vergangenen August, die angeblich nur Taiwan galten, gingen auch Raketen in Japans Ausschließlicher Wirtschaftszone nieder, was die Wahrnehmung der ,chinesischen Bedrohung’ weiter verschärfte. Tokio hat seinen Unmut daraufhin dadurch zum Ausdruck gebracht, dass Delegationen ranghoher Politiker der Regierungspartei LPD Taiwan besuchten.

Vor allem haben Chinas Militärübungen Japan vor Augen geführt, dass es in einen Taiwan-China-Konflikt sehr wahrscheinlich mit hineingezogen würde. Die Senkaku-Inseln wären dabei unweigerlich ein Hotspot. Die geografische Nähe zu Taiwan macht sie zu einem potenziellen Ziel Chinas. Wollte nämlich die Volksbefreiungsarmee Taiwan zugleich von Westen und Osten her attackieren, könnte sie die Senkakus nutzen, um von Osten her anzugreifen – und um US-amerikanische oder japanische Truppen abzuwehren, die Taiwan zuhilfe kommen.“

Welche Bedeutung hat Japan für Europa?

Alexandra Sakaki ist Analystin für Japans Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin und dort stellvertretende Leiterin der Forschungsgruppe Asien.

Alexandra Sakaki: „Kishidas Reise steht im Zeichen der G7-Präsidentschaft Japans. Vor dem Gipfel in Hiroshima im Mai möchte er bilaterale Vorgespräche führen, um für seine Themen zu werben. Zwar besucht er Deutschland diesmal nicht, zwischen beiden Ländern war die Zusammenarbeit in den letzten Monaten jedoch aufgrund der aufeinanderfolgenden G7-Präsidentschaften bereits sehr eng. Zudem traf Kishida Kanzler Scholz im November am Rande des G20-Gipfels.

Im Dezember stellte Premierminister Fumio Kishida Japans historische neue Sicherheitsstrategie vor. © Imago/Pool/Zuma Wire

In der Vergangenheit haben Deutschland (bzw. Europa) und Japan ihren Beziehungen relativ geringe Priorität eingeräumt. Doch in den letzten Jahren erkennen sich beide Seiten angesichts der zunehmend volatilen Weltlage als wichtige, gleichgesinnte Partner. Die westliche Verurteilung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hätte ohne Tokios entschlossene Positionierung an der Seite der restlichen G7-Staaten weit weniger große Tragweite entfaltet.

Umgekehrt ist sich Japan bewusst, dass Russlands Krieg Auswirkungen auf die sicherheitspolitische Lage in Asien hat, etwa hinsichtlich möglicher Schlüsse, die China für sein Vorgehen gegenüber Taiwan zieht. Vor diesem Hintergrund und angesichts der russisch-chinesischen Zusammenarbeit müssen Japan und Europa in engem Dialog bleiben.“

