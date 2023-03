Proteste nach Renten-Entscheidung Der Alleingang von Macron befeuert die Wut der Franzosen

Am Freitagvormittag ziehen schon wieder Scharen von Touristen durch den pittoresken Pariser Tuileriengarten. Doch die Ruhe täuscht, davon zeugt auch das massive Polizeiaufgebot vor der nahegelegenen Nationalversammlung und auch die ausgebrannten Mülltonnen und Holzpaletten erinnern noch an die Ereignisse der vergangenen Nacht.

Nachdem die Regierung um Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstagnachmittag angekündigt hatte, auf den kontroversen Verfassungsartikel 49.3 zurückzugreifen, um ihre umstrittene Rentenreform ohne Votum durch das Parlament zu drücken, kam es im Land zu spontanen Protestaktionen, die wenig später eskalierten. Mit Tränengas und Wasserwerfer ging die Polizei gegen die Demonstrierenden auf der Place de la Concorde vor, allein in Paris kam es zu 258 Verhaftungen.

„Eine Schande, skandalös“, sagt Michel mit Blick auf die rußbedeckten Holzbretter. Er selbst sei Arbeiter, verdiene nicht viel Geld, müsse wegen der Reform länger arbeiten und sieht im Vorgehen der Regierung „einen Schlag ins Gesicht der Bevölkerung“. Die „Zerstörungswut“ kann er aber nicht verstehen: „Das wird ihn doch auch nicht zum Umlenken bewegen“. Gemeint ist der Präsident, dessen Name hier überall an den Häuserfassaden und Wänden gekritzelt ist: Macron, der „größenwahnsinnige Diktator“, das „Königskind“, der „Verräter des Volkes“. Die Rentenreform ist das Prestigeprojekt seiner zweiten Amtszeit. Dass er für dieses keine Mehrheit in der Nationalversammlung finden konnte und stattdessen den Alleingang suchte, deuten viele als Zeichen der Schwäche.

Ausgebrannte Mülltonnen prägten Morgen nach der Rentenentscheidung vielerorts das Bild. © action press/sipa

„Er ist politisch am Ende, die Entscheidung gestern hat das einmal mehr gezeigt“, sagt Yasmina, die selber an vielen der Streiks und Proteste der letzten Monate teilgenommen hat. „Es kann sich doch niemand mehr wundern, dass die Emotionen und die Wut hier überkochen. Wir werden von Personen regiert, die nur an die Interessen der Reichen denken und unsere Rechte mit Füßen treten“.

Der Protest ist legitim, aber das Chaos nicht. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Morgen nach den Ausschreitungen.

Seit Mitte Januar legen Streiks fast im Wochentakt das Land lahm, der Zugverkehr ist stark eingeschränkt, in Paris prägen mittlerweile Müllberge das Stadtbild. Nach der Entscheidung der Regierung kündigten die Gewerkschaften für nächste Woche weitere Großstreiks und Proteste an. Bereits am Freitagmorgen blockierten etwa 200 Demonstranten die Pariser Stadtautobahn, am Nachmittag formierten sich im Land weitere Protestzüge. Der Präsident des konservativen CFTC Arbeiterbundes nannte den Einsatz des Paragrafen 49.3 „die schlimmste aller Lösungen, die zur sozialen Explosion führen kann.“

Angesichts dieser beispiellosen Mobilisierung blieb der Präsident in den letzten Wochen aber ungewohnt stumm, verschanzte sich stattdessen im Élysée-Palast, äußerte sich selbst am Donnerstag nur kurz und verwies auf die finanzielle Notwendigkeit der Reform. „Macron, Präsident der Bosse, wir kommen dich holen“ hallte es am Abend durch die Straßen der Hauptstadt, als sich ein Umzug von Student:innen zur Place de la Concorde bewegte.

Wie lange will sich das Staatsoberhaupt noch taub stellen? Wie lange noch, bis die Situation weiter eskaliert? Die Wut auf die Regierenden nimmt immer drastischere Züge an. In Dijon wurden Puppen mit dem Konterfei des Präsidenten, seiner Premierministerin und des Arbeitsministers öffentlich in Brand gesetzt. Die Regierung bat die Polizei darum, Abgeordnete, öffentliche Plätze und Einrichtungen in den nächsten Tagen unter verschärfte Bewachung zu stellen. „Der Protest ist legitim, aber das Chaos nicht“ hielt Innenminister Gérald Darmanin am Morgen nach den Ausschreitungen fest. Die Regierung werde solchen Aktionen nicht tatenlos zuschauen.

„Ich bin es einfach nur noch satt. Ich wünschte, das ganze Theater wäre endlich vorbei“, sagt ein Passant. Er verstehe beide Seiten, aber das Land könne doch nicht in Geiselhaft bleiben. „Wollen wir wieder Zustände wie damals mit den Gelbwesten? Ich glaube, wir sind nicht mehr weit davon entfernt.“ In der Nationalversammlung muss sich die Regierung in den nächsten Tagen dem Misstrauensvotum der Opposition stellen, in den Straßen der Wut der Bevölkerung. Beides mit ordentlicher Sprengkraft.

