Wahlen im Land der Kaviar-Diplomatie „Aserbaidschan ist zerfressen von Korruption“

Die letzten weltweiten Schlagzeilen hat Aserbaidschan im September gemacht, als es das Gebiet Berg-Karabach von Armenien zurückeroberte. Jetzt sollen am 7. Februar vorgezogene Präsidentschaftswahlen stattfinden. Hat das eine mit dem andern zu tun?

In Aserbaidschan spricht man von einer „Siegeswahl”. Der Langzeit-Staatspräsident Ilham Alijew will den militärischen Erfolg offenbar für ein neues Votum zu seinen Gunsten und die Absicherung seiner Herrschaft nutzen.