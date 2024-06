Putin geht, die Mullahs kommen Wie Syrien immer mehr unter Irans Kontrolle gerät

Der Angriff israelischer Kampfflugzeuge auf die iranische Botschaft in Damaskus war nur ein Bombardement von vielen, die Israel in Syrien in jüngster Zeit verübte. Drohnen auf Munitionsdepots, Bomben auf Schiffe in syrischen Häfen, die Waffen und Munition an Bord hatten, oder die Tötung iranischer Geheimdienstler sind gängige Ziele.