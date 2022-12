Rassismus-Debatte Weißer US-Polizist wegen Totschlags von schwarzer Frau verurteilt

In einem landesweit beachteten Kriminalprozess haben US-Geschworene einen weißen Polizisten des Totschlags an einer schwarzen Frau schuldig gesprochen. Die Jury verurteilte Aaron Dean am Donnerstag übereinstimmenden Medienberichten zufolge aber nicht wegen Mordes, wie die Staatsanwaltschaft gefordert hatte.

Dean könnten wegen der Tötung von Atatiana Jefferson im Jahr 2019 bis zu 20 Jahre Haft auferlegt werden. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. Der Fall aus dem Bundesstaat Texas war im Zuge der Debatte um strukturellen Rassismus und Polzeigewalt in den USA immer wieder als Beispiel genannt worden.

Jefferson hatte damals mit ihrem Neffen ein Videospiel gespielt und draußen Geräusche gehört, weshalb sie ihre Waffe nahm und zum Fenster ging.

Dort im Hinterhof stand Polizist Dean, der von einer Nachbarin wegen einer offenen Tür gerufen worden war. Dean erschoss die Frau daraufhin. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft konnte sie nicht wissen, dass die Person hinter dem Haus ein Beamter war.

Der Fall um Jefferson ereignete sich deutlich vor den aufsehenerregenden Tötungen von George Floyd und Breonna Taylor, die 2020 zu den größten Bürgerrechts- und Anti-Rassismus-Protesten in den USA seit Jahrzehnten geführt hatten.

Der Prozess gegen Dean war unter anderem wegen der Corona-Pandemie und juristischen Winkelzügen der Verteidigung immer wieder verschoben worden. (dpa)

