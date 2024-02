Razzien, Checkpoints, Arbeitslosigkeit Die Wut im Westjordanland steigt

Ruqaya Jahalin ist vier Jahre alt, hat große Augen und zeigt ein stolzes Lächeln. So ist das Mädchen auf dem Bild zu sehen, das ihre Familie vorzeigt. Doch Ruqayas Leben endete am 7. Januar an einem israelischen Checkpoint im Westjordanland, zehn Kilometer südlich von Ramallah.

An jenem Sonntag fährt Ruqaya mit ihrer Mutter in einem Sammeltaxi zurück ins Dorf Beit Iksa. Sie haben gerade den Nachmittag bei der Großmutter verbracht. Ein Checkpoint versperrt den Eingang zum Dorf, das in der C-Zone der besetzten Gebiete liegt, wo Israel die Sicherheitskontrolle hat.

Der weiße Minivan hat gerade die Kontrolle passiert, als noch ein Auto am Checkpoint ankommt. Der Wagen bremst nicht, versucht offenbar, die Soldaten zu rammen. Diese eröffnen das Feuer. Eine Kugel trifft Ruqaya in den Rücken. So schildert ihr Onkel, Mohammad Abu Dahuk Jahalin, die Situation.

Serena Bilanceri berichtet über Nahost mit Sitz in Amman.

Die israelische Polizei bestätigt, dass zwei Menschen in einem Wagen „neutralisiert“ wurden und dabei ein Mädchen in einem anderen Fahrzeug versehentlich verwundet wurde. Die Notärzte eines israelischen Krankenwagens konnten nur noch den Tod des Mädchens feststellen.

Ruqaya ist ein unschuldiges Opfer der Gewalt zwischen Palästinensern sowie israelischen Truppen und Siedlern im besetzten Westjordanland, die bereits vor dem beispiellosen Massaker an Zivilisten durch die Hamas am 7. Oktober in Israel mit 1200 Toten und 240 Verschleppten zugenommen hatte. 2023 waren nach Angaben des UN-Büros für humanitäre Angelegenheiten (Ocha) 507 Palästinenser und 36 Israelis getötet worden. Für beide Seiten ist das die höchste Zahl seit 2005.

Status der Palästinensergebiete Das palästinensische Westjordanland, Ost-Jerusalem und der Gazastreifen sind seit dem Krieg von 1967 von Israel besetzt. 2005 zog sich Israel aus dem Gazastreifen zurück. Es kontrolliert aber die Landgrenzen an drei Seiten, Luftraum und Meereszugang der Enklave. Seither hat Israel etwa 700.000 eigene Bürger im besetzten Westjordanland und Ost-Jerusalem angesiedelt. Das ist einer Besatzungsmacht laut der Vierten Genfer Konvention verboten.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs, bei dem Israel auf die Angriffe der Hamas-Kämpfer reagierte, hat sich die Lage weiter verschärft. Zwar hat sich die Befürchtung, es könnte im Westjordanland zu Unruhen kommen angesichts der israelischen Angriffe auf Gaza, nicht bewahrheitet. Aber die israelische Armee hat Dutzende neuer Checkpoints errichtet, zusätzlich zu den permanenten. Insgesamt sind es etwa 140. Damit wird die Bewegungsfreiheit der Palästinenser extrem eingeschränkt.

Denn oft sind Checkpoints plötzlich geschlossen oder es bilden sich lange Schlangen. Palästinenser brauchen oft viele Stunden, um ins Nachbardorf oder zur Arbeit zu gelangen.

Fast ausschließlich Einwohner dürfen zum Beispiel das Dorf Beit Iksa betreten. Lieferungen von Nahrungsmitteln und Baumaterial sind ebenfalls von israelischen Genehmigungen abhängig, klagt der Bürgermeister, Murad Kiswani.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Mit Bulldozern zur Razzia ins Flüchtlingslager

Zudem geht die israelische Armee mit Razzien gegen militante Palästinenser vor. In Dschenin, das als Hochburg bewaffneter Gruppen gilt, fährt sie regelmäßig mit Bulldozern in die engen Gassen des Flüchtlingslagers, zerstört Asphalt und Wasserleitungen auf ihrem Weg, berichten Anwohner.

Israel macht Bewohner des Flüchtlingslagers in Dschenin für zahlreiche Angriffe der Vergangenheit verantwortlich. Die Armee setzt auch bewaffnete Drohnen ein. Tausende Palästinenser wurden festgenommen.

Zerstörte Straße nach einem israelischen Militäreinsatz in Dschenin. © Reuters/Raneen Sawafta

Eltern berichten, ihre Kinder hätten Angst vor den Soldaten, die mit Maschinengewehren um die Schultern die Wagen durchsuchten. Viele Menschen trauen sich nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr auf die Straße. Wer außerhalb von Ramallah lebt, verfolgt die Nachrichten in den vielen informellen Chatgruppen, um zu sehen, ob der Weg in das Heimatdorf sicher ist.

377 Palästinenser wurden im Westjordanland seit dem 7. Oktober 2023 getötet.

Aus Angst vor gewalttätigen Siedlern meiden Studierende aus den Dörfern teilweise den Weg zur Universität Bir-Zeit bei Ramallah. Bauern müssen immer wieder ihre Ernten verfallen lassen, weil radikale Siedler sie am Betreten ihrer Felder hindern.

So breitet sich die Gewalt kontinuierlich aus. Allein seit dem 7. Oktober sind laut Ocha mehr als 370 Palästinenser getötet worden, größtenteils von israelischen Streitkräften. Im gleichen Zeitraum wurden demnach fünf Israelis im Westjordanland getötet.

Das israelische Militär (IDF) begründet die hohe Zahl der palästinensischen Toten mit der Zunahme an terroristischen Angriffen seit dem 7. Oktober. Mehr als 98 Prozent der Getöteten seien in terroristische Aktivitäten verwickelt gewesen, teilt ein IDF-Sprecher auf Anfrage mit.

Israelische NGO untersucht Todesfälle

Doch die Kritik am Vorgehen der Armee nimmt zu. Die israelische Nichtregierungsorganisation B’Tselem hat die Umstände der Todesfälle der vergangenen drei Oktoberwochen untersucht. Mehr als die Hälfte der getöteten Palästinenser soll demnach keine unmittelbare Lebensgefahr für die israelischen Truppen dargestellt haben.

Die Organisation kritisiert einen zu lockeren Umgang in der Praxis mit Israels Open-Fire-Policy, das heißt, den internen Bestimmungen, wann ein Soldat wie schießen darf. Eine Anfrage an die israelische Armee, wie viele der Getöteten eine unmittelbare Gefahr darstellten, blieb unbeantwortet.

Auch Amnesty International untersuchte vier Fälle vom Oktober und November. Dabei habe das israelische Militär mutmaßlich unrechtmäßig tödliche Gewalt angewandt, durch welche 20 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet wurden, darunter sieben Kinder, so Amnesty.

Auf diesem Bild aus einem Überwachungsvideo sind israelische Spezialkräfte, die als Zivilisten und medizinisches Personal getarnt sind, im Flur des Ibn-Sina-Krankenhauses in Dschenin zu sehen. © dpa/AP/Palestinian Health Ministry/Uncredited

Das Gefühl der Unsicherheit hat sich durch eine Under-Cover-Operation am 30. Januar im Ibn-Sina-Krankenhaus in Dschenin drastisch erhöht. Israelische Elite-Einheiten hatten als Patienten und Ärzte verkleidet die Klinik betreten und drei gesuchte Männer offenbar in ihren Betten erschossen. Nach Ansicht des Straf- und Völkerrechtlers Christoph Safferling handelt es sich dabei um „strafbare Tötungsdelikte“.

Christoph Safferling ist Professor für internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

Im Westjordanland herrsche kein Krieg, hier gelten die Menschenrechte und das allgemeine Strafrecht, sagt der Professor an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg dem Tagesspiegel. Israel hätte „die Verdächtigen festnehmen, ihnen den Prozess machen und sie eventuell bestrafen“ müssen. „Aber man darf nicht einfach jemanden töten.“ Die Menschenrechte seien universell. „Sie gelten auch im Westjordanland.“

Soldaten dürfen nicht als Zivilisten verkleidet jemanden angreifen. Christoph Safferling, Professor für Völkerrecht

Selbst in einem bewaffneten Konflikt wie in Gaza gilt laut Saffering: „Soldaten dürfen nicht als Zivilisten verkleidet jemanden angreifen. Sie müssen sich als Soldaten zu erkennen geben: eine Uniform tragen, ihre Waffen offen tragen.“

Doch nach Ansicht von Ibrahim Dalalsha, Direktor des palästinensischen Thinktank Horizon Center in Ramallah, sind nicht allein die Kämpfe und Israesl Militäroperationen ein Problem.

Ibrahim Dalalsha ist Direktor des palästinensischen Thinktank Horizon Center in Ramallah. Er war 20 Jahre lang politischer Berater des US-Generalkonsulats in Jerusalem.

„Wir haben eine komplette Schließung des Westjordanlands, fast 200.000 palästinensische Arbeiter, die seit dem 7. Oktober nicht mehr in Israel arbeiten können.“ Israel hatte die Arbeitsgenehmigungen für Palästinenser in Israel und in israelischen Siedlungen aus Sicherheitsgründen annulliert.

Die gesamte Bevölkerung leidet finanziell. Ibrahim Dalalsha, Direktor des palästinensischen Thinktank Horizon Center

Zudem könne die Palästinensische Autonomiebehörde ihre Angestellten nicht mehr bezahlen, sagt Dalalsha dem Tagesspiegel. Israel verweigert die Auszahlung der Steuereinnahmen für Gaza, aus Protest lehnt die Autonomiebehörde die Annahme der Teilzahlungen für das Westjordanland ab. „Die gesamte Bevölkerung leidet finanziell.“

Die ständigen Razzien und die Siedlergewalt belasteten alle Menschen. „Je mehr Druck Israel macht, desto mehr schafft es ein Umfeld, in dem sich die Sicherheitslage verschlechtert könnte“, sagt Dalalsha. Der Frust könnte sich gegen Israel, aber auch gegen die Autonomiebehörde richten.

Sichtbar ist bisher vor allem, dass die Wut auf die Besatzungsmacht und die Radikalisierung größer werden. In Nablus sind viele Hauswände der Altstadt mit Bildern der Getöteten, sogenannter Märtyrer, nahezu tapeziert; Geschäfte verkaufen Halsketten mit Bildern der Verstorbenen. Inzwischen unterstützen 44 Prozent der Menschen im Westjordanland die Hamas, im September waren es zwölf Prozent gewesen.