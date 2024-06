Rechtsextremer Minister in Israel Wie Itamar Ben Gvir versucht, die Polizei als Machtmittel zu nutzen

Dramatischere Worte hätte Ami Eshed wohl nicht wählen können. „Erhobenen Hauptes zahle ich einen unerträglich hohen persönlichen Preis für meine Entscheidung, einen Bürgerkrieg abzuwenden“, sagte der damalige Polizeichef von Tel Aviv, als er Anfang Juli vergangenen Jahres seinen Rücktritt verkündete.

Er habe die Erwartungen der ministeriellen Ebene nicht erfüllt, die Proteste gegen die Justizreform zu zerschlagen. Man hätte nach jeder Demonstration ein Krankenhaus in Tel Aviv voll machen können, wenn man diesen Erwartungen entsprochen hätte, sagte Eshed.

Im Klartext hieß das: Der zuständige Minister für Nationale Sicherheit verlangte vom Polizeichef, unverhältnismäßige Gewalt gegen Demonstranten einzusetzen. Weil Eshed das nicht wollte, wurde der Druck so groß, dass er zurücktrat.

Der Name des Ministers: Itamar Ben Gvir, einer der radikalsten Politiker in der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Seit Ben Gvirs Amtsantritt im Ende 2022 versucht er, die israelische Polizei nach seinen radikalen Vorstellungen umzubauen.

Der Sommer vergangenen Jahres war die Zeit vor dem Massaker der Hamas am 7. Oktober, vor dem Gazakrieg. Damals gab es Massenproteste gegen die Netanjahu-Regierung, die eine hochumstrittene Justizreform durchsetzen wollte.

Gegen die umstrittene Justizreform gab es im Sommer 2023 Massenproteste © AFP/JACK GUEZ

Diese hätte unter anderem die Rechte des Obersten Gerichtes beschnitten. Vor allem in Tel Aviv versammelten sich immer wieder Zehntausende auf den Straßen, um zu protestieren.

Damals gab es häufiger Berichte über unverhältnismäßige Polizeigewalt. So sei die Zahl der Beschwerden über Gewaltdelikte von Polizeibeamten zwischen Dezember 2022 und August 2023 gestiegen, sagt Guy Lurie, Wissenschaftler am Israel Democracy Institute, dem Tagesspiegel. Im Dezember 2022 trat Ben Gvir sein Amt an. Danach fanden die meisten Proteste gegen die Justizreform statt.

Guy Lurie ist Research Fellow am Israel Democracy Institute und beschäftigt sich dort unter anderem mit den Justiz- und Strafverfolgungsbehörden in Israel.

Zwar müsse man mit Schlussfolgerungen vorsichtig sein, sagt Lurie. Der Anstieg könne auch mit einer Zunahme von Vorfällen zwischen Bürgern und der Polizei an sich zusammenhängen. Dennoch werfe die offenbar steigende Polizeigewalt ernste Fragen auf, sagt Lurie. „Insbesondere angesichts des Zeitpunkts, zu dem die jetzige Regierung und der Minister für nationale Sicherheit ihr Amt angetreten haben.“ Dies falle mit Anstieg der Beschwerden zusammen – und das müsse die Polizei untersuchen, sagt Lurie.

Ob das unter Ben Gvir jedoch passiert, darf bezweifelt werden. Er ist einer der extremsten Politiker in Netanjahus ohnehin rechtem Kabinett. Das kommt bei ihm nicht von ungefähr.

Ben Gvir wandte sich früh dem religiösen Extremismus zu

Der 48-jährige Sohn irakisch-kurdischer Juden stammt nicht aus einem gläubigen Haushalt, wandte sich aber früh dem religiösen Extremismus zu, weil er die Reaktion Israels während der ersten Intifada auf die Anschläge von Palästinensern als nicht hart genug empfand.

Er schloss sich der Kach-Organisation an, einer inzwischen verbotenen militant national-zionistischen Bewegung, die sich unter anderem für die Vertreibung der Palästinenser aus dem Westjordanland aussprach. Ben Gvir gehört der radikalen Siedlerbewegung an, lebt selbst in Kirjat Arba, einer Siedlung oberhalb der Stadt Hebron im Westjordanland. Seiner Meinung nach hat er mehr Recht dort zu leben als Palästinenser. Zuletzt forderte er im Zuge des Gazakrieges die Wiederbesiedlung des Küstenstreifens durch Israel.

2022 sah Benjamin Netanjahu im Bündnis mit rechten Parteien die einzige Möglichkeit, eine Regierung zu bilden. © dpa/Debbie Hill

Ben Gvirs rechtsextreme Partei, Otzma Jehudit („Jüdische Stärke“), deren Vorsitzender er ist, war lange eine Randerscheinung und hatte Probleme, überhaupt in die Knesset, das jüdische Parlament, zu kommen. Bei der Wahl 2020 sah Netanjahu im Bündnis mit Rechtsaußen-Parteien die einzige Möglichkeit, Regierungschef zu werden und der Strafverfolgung wegen Korruptionsvorwürfen zu entgehen. Ben Gvirs Partei kam in die Regierung, er selbst wurde Minister für Nationale Sicherheit und somit zuständig für die Polizei.

Seit seinem Amtsantritt habe sich die Polizei stark verändert, sagt Dan Miodownik, Professor an der Hebrew University in Jerusalem.

Dan Miodownik ist Inhaber des Max-Kampelman-Lehrstuhls für Demokratie und Menschenrechte sowie Professor für Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen an der Hebräischen Universität Jerusalem und Gastwissenschaftler am Interact-Zentrum für interdisziplinäre Friedens- und Konfliktforschung an der Freie Universität Berlin.

„Die israelische Polizei unter seiner Führung ist zunehmend hart gegen die Zehntausenden und Hunderttausenden Demonstranten vorgegangen, die seit Januar 2023 wöchentlich auf die Straßen gegangen sind“, sagt Miodownik. Die Polizei, oder zumindest einige Beamte, hätten den „Geist des Kommandanten“ übernommen und immer härter agiert.

„Ben Gvir hat einige der Probleme verschärft, indem er die operative Unabhängigkeit der Polizei bedrohte“, sagt auch Guy Lurie und verweist auf Versuche Ben Gvirs, in Entscheidungen einzugreifen oder Polizeibeamte zu schützen, die mit Beschwerden konfrontiert waren.

Doch nicht nur Ben Gvirs Umgang mit den Protesten gegen die Justizreform im vergangenen Jahr gilt als problematisch. Auch die Demonstrationen seit Beginn des Gazakrieges, bei denen vor allem die Freilassung der Geiseln gefordert wird, wollte er unterbinden.

Der Geheimdienstchef soll sich einem Befehl Ben Gvirs widersetzt haben

Die israelische Tageszeitung „Haaretz“ berichtete Ende Mai, dass sich der Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes Shin Bet geweigert habe, gegen die Demonstranten mit geheimdienstlichen Mitteln vorzugehen. Daraufhin hätten ihm Ben Gvir und Justizminister Yariv Levin eine „selektive Strafverfolgung“ zu Gunsten von Netanjahus Gegnern vorgeworfen.

Ben Gvirs Amtsverständnis zeigt sich auch im Umgang mit ihm unliebsamem Führungspersonal. Ende Mai gab er bekannt, Polizeipräsident Kobi Shabtai absetzen zu wollen. Israelischen Medienberichten zufolge war Ben Gvir nicht einverstanden mit der Entscheidung Shabtais, Lastwagen mit humanitären Gütern für Gaza von der Polizei schützen zu lassen.

Ben Gvir hat einige der Probleme verschärft, indem er die operative Unabhängigkeit der Polizei bedrohte. Guy Lurie, Research Fellow am Israel Democracy Institute und beschäftigt sich dort unter anderem mit den Justiz- und Strafverfolgungsbehörden in Israel.

Diese waren immer wieder von radikalen Siedlern angegriffen worden. Aus dem Umfeld des Polizeipräsidenten hieß es, dass Ben Gvir eine gewaltsame Übernahme der Polizei anstrebe – und sie in einer Art private Miliz verwandeln wolle.

Hierzu passt auch eine kuriose Episode. Anfang des Jahres besuchte Ben Gvir verkleidet eine Polizeistation in Tel Aviv und tat so, als wolle er eine Beschwerde einreichen. Der israelische TV-Sender Kanal 12 berichtete. Später löste Ben Gvir den Stunt auf. Er habe, so hieß es aus seinem Ministerium, sehen wollen, wie die Beamten mit der Öffentlichkeit umgingen. Die Polizisten selbst waren angesichts der Kontrolle durch den Dienstherren nicht sehr amüsiert. Anonyme Beamte sagten Kanal 12, Ben Gvir versuche „die Organisation zu übernehmen.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Im März feierte Ben Gvir sich selbst dafür, dass er 100.000 Waffenscheine ausgestellt habe. „Waffen retten Leben“, sagt Ben Gvir damals. Am 7. Oktober seien Frauen ermordet und vergewaltigt worden, weil es nicht genug Waffen gegeben habe.

„Er nutzte die Situation nach dem 7. Oktober, um die Richtlinien zur Vergabe von Waffenscheinen zu lockern und, wieder entgegen den Vorschriften und Gesetzen, sein Büro in eine Einheit zur Waffenverteilung umzuwandeln“, sagt Dan Midownik. „Wir sehen bereits die kurzfristigen Ergebnisse davon und werden langfristige Auswirkungen sowohl innerhalb Israels als auch in den besetzten Gebieten sehen.“

Das ist fast schon wörtlich zu nehmen. Bereits vergangenes Jahr strebte Ben Gvir die Einrichtung einer Nationalgarde unter seiner direkten Kontrolle an. Damit provozierte er sofort heftigen Widerspruch von seinem Kabinettskollegen und Verteidigungsminister Yoav Gallant. „Es gibt keinen Platz für private Milizen in Israel“, schrieb Gallant damals. Ben Gvir scheint das offenbar anders zu sehen.