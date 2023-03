Beamten in Brasilien um 1300 Dollar geprellt : US-Republikaner Santos legt Schuldgeständnis ab

Wegen zahlreicher Lügen im Lebenslauf und der mutmaßlichen Veruntreuung von Spendengeldern steht US-Politiker in der Kritik. In einem Betrugsfall in Brasilien gesteht er nun seine Schuld.