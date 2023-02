Furcht vor Putin Russischer Staatsstreich in Moldau? Was an den Spekulationen dran ist

Die Republik Moldau ist ein kleines Land. 2,6 Millionen Menschen leben in dem Staat zwischen Rumänien und der Ukraine, der kaum größer als Brandenburg ist. Dennoch ist das Land in den vergangenen Tagen ständig Thema in der internationalen Berichterstattung. Von einem versuchten russischen Staatsstreich ist die Rede. Doch wie gefährdet ist das Land?

Am Freitag war der Verdacht aufgekommen, dass der Rücktritt der moldawischen Regierung in Zusammenhang mit russischen Drohgebärden stand. Zuerst meldeten die moldawischen Behörden, dass eine russische Rakete bei einem Angriff auf die Ukraine unerlaubt den Luftraum Moldaus durchquerte. Moldau bestellte daraufhin den russischen Botschafter ein.

Wenig später trat dann die pro-europäische Regierung unter Premierministerin Natalia Gavrilita nach nur 18 Monaten zurück. Trotz der russischen Drohungen kündigte ihr Nachfolger Dorin Recean an, Gavrilitas Kurs fortzusetzen. Präsidentin Maia Sandu bleibt derweil im Amt.

Personalwechsel mit Ansage

„Der Regierungswechsel war schon länger geplant, um der Regierung vor der nächsten Lokalwahl neuen Schub zu geben,“ sagte der Osteuropaexperte Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik dem Tagesspiegel.

Für Präsidentin Sandu und ihre Regierungspartei PAS sei die Personalrochade eine rein taktische Angelegenheit. „Mit Sicherheitsfragen hat das nichts zu tun“, sagt Meister. Im Gegenteil: Die Neubesetzung des Kabinetts solle Meister zufolge zeigen, dass die Regierung in dieser schwierigen Situation handlungsfähig bleibe.

Karte von Moldau und abtrünniger Region Transnistrien. © AFP/Thorsten Eberding

Aber die Verunsicherung über eine mögliche russische Einmischung war damit nicht beendet: Am Montag warf Präsidentin Sandu Moskau vor, einen gewaltsamen Umsturz in Moldau geplant zu haben — mithilfe von „Saboteuren mit militärischem Hintergrund“, die angeblich als Demonstranten getarnt für Chaos und Gewalt im Land hätten sorgen sollen. Das Ziel sei ein Staatsstreich gewesen.

Sandu berief sich dabei auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der zuvor von einem vermeintlichen Coup gesprochen hatte. Demnach hat der ukrainische Geheimdienst russische Pläne abgefangen, „die politische Situation in Moldau zu destabilisieren“ und das Land zu „zerstören“. Russland dementierte diese Anschuldigungen.

Wie groß die Gefahr eines russischen Staatsstreichs in Moldau wirklich ist, lässt sich dem Experten Meister zufolge nur schwer einschätzen. Die Informationen dazu kämen von ukrainischer Seite, und es gebe bisher keine konkreten Beweise.

Russland will Moldau mit hybriden Mitteln destabilisieren. Stefan Meister, Osteuropaexperte

Die beschriebene Vorgehensweise würde allerdings ins Bild passen. „Russland wird mit keinem großen Angriff Moldau attackieren oder aus Transnistrien heraus angreifen, sondern will das Land mit hybriden Mitteln destabilisieren.“

Plötzlich auch Ballons in Moldau

Am Dienstag kam dann die jüngste Wendung, als Moldau kurzzeitig seinen Luftraum schloss, um ein ballonartiges Flugobjekt zu untersuchen. Nach etwa anderthalb Stunden wurde jedoch Entwarnung gegeben, da keine Gefahr für die Bevölkerung festgestellt werden konnte. „Moldau ist aktuell einfach sehr vorsichtig und dort auf Nummer sicher gegangen“, sagt Meister.

Möglicherweise hänge dies auch mit den Einreisebeschränkungen rund um das Heimspiel des transnistrischen Fußballvereins Sheriff Tiraspol am Donnerstag zusammen. Sandu deutete an, dass serbische Hooligans des Auswärtsteams Partizan Belgrad in den russischen Coup involviert sein könnten.

Die Republik Moldau war bis 1991 Teil der Sowjetunion. Schon ein Jahr zuvor spaltete sich das Territorium Transnistrien, das den Bruchteil des Landes östlich des Dnister-Flusses umfasst, faktisch ab. Die pro-russische Separatistenregion deckt damit einen großen Teil der moldawischen Grenze mit der Ukraine ab.

