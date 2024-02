Russland-Expertin zu Nawalny Warum hat der Kreml ihn ausgerechnet jetzt für tot erklärt, Fiona Hill?

Frau Hill, Julia Nawalnaya, die Ehefrau des in Haft verstorbenen russischen Oppositionellen Alexej Nawalny, hat am Freitag auf der Münchner Sicherheitskonferenz – quasi vor den Augen der Weltöffentlichkeit – vom Tod ihres Mannes erfahren. War das ein Zufall?

Nein. Wir müssen uns vor Augen halten, dass wir von einem solchen Todesfall ja erstmal gar nichts erfahren, außer wenn sich die Gefängnisverwaltung entscheidet, das zu kommunizieren. Und das erfolgt natürlich auf Weisung des Kremls. Der Zeitpunkt war also keineswegs ein Zufall, sondern ganz bewusst gewählt – in mehrfacher Hinsicht.