Russland in der Ukraine auf dem Vormarsch Was plant Putin als Nächstes?

Am vergangenen Wochenende geschah das, worauf viele im Westen seit langem gehofft hatten: Die USA haben nach langer Blockade endlich ein neues Hilfspaket für die Ukraine beschlossen. 61 Milliarden US-Dollar sollen in Form von Darlehen und Militärausrüstung an Kiew gehen.

Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj bezeichnete das Gesetz, das nun noch den Senat passieren muss, als „überlebenswichtig“ für sein Land im Widerstand gegen Russlands Angriffskrieg.

Die Ukraine leidet schon jetzt massiv an der monatelangen Verzögerung der westlichen Hilfen, was dazu geführt hat, dass Wladimir Putins Truppen auf dem Vormarsch sind. Was plant der Kremlchef als Nächstes, um seine Kriegsziele in diesem Jahr zu erreichen?

