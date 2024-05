„Russland kann morgen hier sein“ Die wichtigsten Aussagen Macrons in Dresden

Es ist ein Gänsehautmoment. Ein französischer Präsident spricht vor der wiedererrichteten Frauenkirche in Dresden. Auf Deutsch. „Ich tue mein Bestes“, gesteht Emmanuel Macron und verweist auf seine Schulkenntnisse. Er erzählt, wie er als Schüler im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen seiner Heimat Amiens und Dortmund das damals noch geteilte Deutschland kennengelernt hat.

Macrons Auftritt vor der Frauenkirche ruft natürlich noch eine andere Rede in Erinnerung. Die des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl am 19. Dezember 1989, in der er einer bewegten Menge seine Hoffnung auf „die Einheit unserer Nation“ verkündete. Die Frauenkirche, die hinter Macron an diesem Mai-Tag in restaurierter Schönheit erstrahlt, lag hinter Kohl damals noch in Ruinen.

Die Stadt Dresden, vom Krieg fast vollständig zerstört und danach wieder aufgebaut, bezeichnet der französische Präsident an diesem Montag als „Metapher“ für das europäische Projekt. Sie sei ein „Zeichen der Hoffnung“ im „Herzen von Europa“.

Bundeskanzler Helmut Kohl spricht am Abend des 19.12.1989 vor der Ruine der Frauenkirche in Dresden zu den Bürgern. © picture alliance / dpa/Dpa Team

Mehr als 10.000 Menschen haben sich auf dem Neumarkt versammelt, um Emmanuel Macron zuzuhören. Jugendliche aus Polen, Tschechien und Frankreich sind für das Europa-Fest, in dessen Rahmen Macron spricht, nach Dresden angereist.

Appell eines passionierten Europäers

Daran, dass er ein passionierter Europäer ist, lässt der französische Präsident keinen Zweifel. Und er fordert die Zuhörer auf, es ihm nachzutun. „Soyons résolument européens!“ Lasst uns entschieden europäisch sein!

Als Macron vor vier Wochen seine zweite große Europa-Rede an der Sorbonne-Universität hielt, zeichnete er ein düsteres Bild: „Europa kann sterben!“ Daran knüpft er auch in Dresden an und warnt: „Europa ist an einem beispiellosen Moment seiner Geschichte.“ Mit Blick auf die Europawahlen betont er, dass die Europäer wie nie zuvor über ihre Zukunft entscheiden müssten.

Neuausrichtung des EU-Haushalts Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dringen auf eine Neuausrichtung des milliardenschweren EU-Haushalts nach der Europawahl – einschließlich neuer Einnahmequellen. „Wir sollten den EU-Haushalt fit für die Zukunft machen und Investitionen in transformative Ausgaben und europäische öffentliche Güter weiter priorisieren“, heißt es in einem für die „Financial Times“ geschriebenen Beitrag beider Politiker, der am Montagabend veröffentlicht wurde. Zudem solle an der Einführung neuer sogenannter Eigenmittel der EU gearbeitet werden, wie dies 2020 vereinbart worden sei. Dies könnten etwa eigene Steuereinnahmen oder Abgaben für die EU sein, damit der EU-Haushalt unabhängiger von jährlichen nationalen Zuweisungen wird. Kanzler und Präsident, die am Dienstag beim deutsch-französischen Ministerrat in Meseberg zusammentreffen, formulieren damit die gemeinsame Position beider Länder für die Neuaufstellung der EU-Kommission nach den Europawahlen Anfang Juni. In dem deutsch-französischen Schulterschluss dringen sie darauf, dass die EU mehr für die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Industrie tun müsse, um im globalen Wettbewerb mithalten zu können.

Wie bereits an der Sorbonne beschwört der französische Präsident die Souveränität Europas. Die Zeiten seien vorbei, in denen sich die EU ihre Sicherheit und Verteidigung anderen überlassen könne. Die europäische Einheit werde erst dann vollzogen sein, wenn es eine gemeinsame Verteidigung gebe. Dafür brauche es ein neues Sicherheitskonzept – das werde eine „Kopernikanische Wende“ sein. Auch innerhalb der Nato müssten die Europäer stärker als Alliierte agieren.

Die Sicherheit Europas entscheidet sich in der Ukraine

Eindringlich fordert Macron eine stärkere Unterstützung der Ukraine. Es werde für Europa keine Sicherheit, keinen Frieden geben, wenn sich in der Ukraine das Recht des Stärkeren durchsetze. „Wir führen keinen Krieg gegen das russische Volk“, betont er.

Man dürfe jedoch aber nicht zulassen, dass ein autoritäres, revisionistisches Regime wie das in Moskau Europa bedrohe. „Russland hat die Ukraine angegriffen und kann möglicherweise morgen hier sein oder übermorgen“, warnt er. Frieden sei nicht die Kapitulation der Ukraine, sondern ein Frieden so wie die Ukrainer ihn für sich entschieden.

Auch die europäische Wirtschaft müsse gestärkt werden. Für eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit müsse es höhere staatliche Investitionen geben, fordert Macron. Er warnt vor „Naivität“ im Umgang mit außereuropäischen Staaten. Es brauche ein Europa, das besser seine Interessen wahre.

„Warum sollten wir nicht-europäische Unternehmen bevorzugen, die unsere europäischen Regeln gar nicht einhalten?“, fragt er. Dies geschehe zum Nachteil europäischer Firmen. „Deswegen brauchen wir ein Europa, das sich auch in der Handelspolitik besser selbst schützt.“

Die Versuchung des Autoritarismus

Zwei Wochen vor der Europawahl appelliert der französische Präsident an die Zuhörer, nicht der „Versuchung des Autoritarismus“ zu verfallen und ruft zur Verteidigung der Demokratie gegen die Gefahren von rechts auf. „Der Wind des Autoritarismus weht überall in Europa“, warnt er. Er beobachte eine „Faszination für autoritäre Regime“. Es müsse ein „Europa des Respekts“ geben und einen „neuen digitalen Humanismus“ für einen verantwortlichen Umgang mit den sozialen Medien.

Macron, der am Dienstag in Münster mit dem Preis des Westfälischen Friedens ausgezeichnet wird, greift einen Satz auf, den Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum 75. Jahrestag des Grundgesetzes formuliert hat, und münzt ihn auf Europa um: „Europa ist keine Bilanz, sondern ein Auftrag. Es ist nicht das Ziel, sondern der Kompass.“

Immer wieder wechselt er ins Deutsche. Dann hängen die Zuhörer an seinen Lippen. Zum Abschluss wird die Europahymne, Beethovens „Ode an die Freude“, auf Deutsch und Französisch gesungen. Und in diesem Moment scheint der Tod Europas, dessen Schreckensbild Macron eingangs gezeichnet hat, trotz aller Krisen sehr schwer vorstellbar.