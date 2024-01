Schauprozess gegen den Zeitungsverleger Jimmy Lai Die Welt sollte nach Hongkong schauen

Nach mehr als drei Jahren hinter Gittern wurde am 18. Dezember des vergangenen Jahres endlich der Prozess gegen den Hongkonger Geschäftsmann Jimmy Lai wegen angeblichen Landesverrats eröffnet. Am Dienstag plädierte er auf nicht schuldig, doch im schlimmsten Fall droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Seine Misshandlung durch die Peking-freundlichen Behörden ist nur ein Beispiel für die Transformation Hongkongs zu einem immer autoritäreren System.

Obwohl Jimmy Lai britischer Staatsbürger ist, war seine Geschichte einst das Sinnbild für den Traum, was in der internationalen Hafenstadt möglich ist. Als 12-Jähriger war er auf einem Fischerboot aus der Armut in seiner Heimatstadt Guangzhou nach Hongkong geflohen. Nach einer Reihe von Gelegenheitsjobs arbeitete er sich schnell nach oben und gründete eines der größten Modeimperien Asiens.

Georgia Gilholy ist Medien- und Kommunikationsmanagerin bei der Stiftung „Committee for Freedom in Hongkong“.

Niederschlag von Protesten

Nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Jahr 1989 und radikalisiert durch die Art und Weise, wie die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) ihre eigenen Bürger behandelte, wechselte Lai in den Bereich des Journalismus. 1995, nur zwei Jahre vor der britischen Übergabe Hongkongs an China, gründete Lai die Zeitung „Apple Daily“, die sich zur wichtigsten pro-demokratischen Publikation der Stadt entwickeln sollte.

100 Prozent der Angeklagten, denen im Rahmen des Nationales Sicherheitsgesetz (NSL) der Prozess gemacht wurde, wurden bisher verurteilt.

2014 und 2019 beteiligten sich Millionen Menschen, darunter auch Lai, an Protesten gegen den wachsenden Einfluss Pekings und für mehr demokratische Rechte. Die Hongkonger Regierung antwortete mit Polizeibrutalität, bevor strenge Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie die Proteste 2020 endgültig erstickten.

Im Sommer rächte sich China für die monatelangen Proteste mit der Einführung des abschreckenden Nationalen Sicherheitsgesetzes (NSL), das es chinesischen Gerichten und der Polizei ermöglichte, ungestraft in Hongkong zu operieren. Es führte auch eine Reihe vage definierter „Verbrechen“ ein, die routinemäßig zur Inhaftierung von Menschen führten, wenn sie sich der Regierungspolitik widersetzten.

Nationales Sicherheitsgesetz

Auf der Grundlage dieses Sicherheitsgesetzes wurde Lai 2021 verhaftet und wegen „Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften“ und der Organisation „illegaler“ Proteste angeklagt. Sein eigentliches Vergehen war in den Augen der KPCh aber sein Eintreten für Demokratie und bürgerliche Freiheiten, die es in der Stadt nie gegeben hat.

Die Verurteilungsquote bei Prozessen im Rahmen des NSL liegt bei 100 Prozent und das Schicksal der Angeklagten wird von handverlesenen Richtern entschieden.

Kommunalwahlen in Hongkong 2023 Am 10. Dezember fanden die ersten Bezirkswahlen seit Einführung des NSL statt. Oppositionskandidaten waren nicht zugelassen. Die Wahlbeteiligung lag bei 27,5 Prozent – der niedrigste Stand seit der Übergabe Hongkongs an China. Bei den letzten Wahlen während der Proteste 2019 hatte die Opposition einen Erdrutschsieg erzielt.

Bei der Wiederaufnahme des Prozesses in dieser Woche bezeichnete die Staatsanwaltschaft Jimmy Lai als „radikale politische Figur“ und „Strippenzieher“ und warf ihm vor, seine Medienunternehmen „als Plattform zur Verfolgung seiner politischen Agenda“ zu nutzen und eine Verschwörung zu inszenieren. Eine Liste mit sogenannten Belegen für Lais „offensichtliche“ Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften enthielt Dutzende seiner Nachrichtenartikel und Hunderte von Tweets.

1.500 Menschen sind aktuell aufgrund politischer Vorwürfe in den Hongkonger Gefängnissen inhaftiert.

Außerdem wurde dem Gericht eine Liste von Personen vorgelegt, die als „Mitverschwörer“ genannt wurden. Darunter befanden sich James Cunningham, ehemaliger US-Generalkonsul in Hongkong und Vorsitzender des Komitees für die Freiheit in Hongkong, Luke de Pulford, Direktor der Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC), Bill Browder, Gründer der Global Magnitsky Justice Campaign, Benedict Rogers, Gründer von Hong Kong Watch und die ehemalige japanische Abgeordnete Shiori Kanno.

Schutz der Pressefreiheit

Unbeteiligte Personen wurden beschuldigt, mit Lai zusammenzuarbeiten, um die Stadt zu destabilisieren. All dies sind unwahre, aber eindeutige Versuche, Menschen davon abzuhalten, öffentlich über China und die KPCh zu sprechen. Doch stattdessen lässt Lais Schauprozess Menschen in aller Welt aufhorchen.

Sein Verfahren lenkt die Aufmerksamkeit erneut auf die Notwendigkeit einer einheitlichen internationalen Reaktion zum Schutz der Pressefreiheit und zur Verteidigung der Rechte verfolgter Journalisten. Und darauf, wie eine einst globale Stadt wie Hongkong so schnell und mit so verheerenden Folgen unter den Einfluss der KPCh fallen konnte.

Im Jahr 2016 gab es in Hongkongs Gefängnissen keine politischen Gefangenen. Anfang 2024 sind dort mehr als 1.500 Menschen wegen politischer Vorwürfe inhaftiert. Der Niedergang der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten in Hongkong ist eine düstere Warnung für die ganze Welt.