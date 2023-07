Schüsse in US-Stadt Baltimore Berichte über viele Verletzte

In der US-Ostküstenstadt Baltimore hat es bei einer Schießerei in der Nacht zu Sonntag zwei Tote und mehrere Verletzte gegeben. 30 Personen seien angeschossen worden, drei davon seien in einem kritischen Zustand, teilte die Polizei der Stadt mit. Eine 18-jährige Frau und ein zwanzigjähriger Mann seien gestorben. Eine Person sagte dem Sender Fox 45 Baltimore, sie habe 20 bis 30 Schüsse gehört. Hunderte Menschen hatten sich in dem Viertel im Süden Baltimores zu einer Veranstaltung namens „Brooklyn Day“ zusammengefunden.

Eine Reporterin des Senders Fox Baltimore berichtete mit Verweis auf Informationen der Einsatzkräfte von insgesamt 29 Menschen, die in Krankenhäuser gebracht worden seien. Die Schüsse ereigneten sich demnach im Stadtteil Brooklyn Homes im Süden der Metropole. Unklar war auch, ob es sich dabei um einen einseitigen Angriff oder um einen Schusswechsel handelte. (dpa/Reuters)